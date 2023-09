Salón de la Fama de San Pedro inmortalizará a Miguel Batista

La longeva y estelar carrera de Miguel Batista como pelotero profesional será reconocida por el Salón de la Fama de Deportistas Petromacorisanos.

Batista será uno de siete ciudadanos que abrazarán la inmortalidad del deporte en esta provincia y será exaltado durante el XIII Ceremonial del próximo domingo, programado para iniciar a las 10:00 de la mañana en el auditorio don Francisco Comarazamy, de la Alcaldía Municipal.

La elección de 'El Poeta' se une a las de Robert Reyes, en levantamiento de pesas; Luis -Chichi- Polando, en béisbol amateur; Elisa Pérez y Santana Medina, ambas en atletismo y Juan Eric Yermenos, el único a ser inmortalizado este año como propulsor del deporte.

"Batista fue un lanzador que representó dignamente al país y a nuestra provincia en las Grandes Ligas y también se desempeñó como un lanzador estrella en el béisbol profesional de República Dominicana", expresó el arquitecto Reymundo Gantier, presidente del Salón de la Fama de Deportistas Petromacorisanos.

Aunque nació en Santo Domingo el 19 de febrero de 1971, la familia de Batista se estableció en San Pedro, donde Miguel creció y se desarrolló como atleta hasta alcanzar la edad de firma con los Piratas de Pittsburgh, franquicia con la debutó en Liga Mayor el 11 de abril de 1992. Se retiró el 11 de septiembre de 2012.

Fue un trotamundo del béisbol al jugar además para los Marlins de Florida (1996), Cachorros de Chicago (1997), Expos de Montreal 98-2000), Reales de Kansas City (2000), Diamondbacks de Arizona (2001-02), Azulejos de Toronto (2004-05), Marineros de Seattle (07-09), Nacionales de Washington (2010), Cardenales de San Luis (2011), Mets de Nueva York (2011-12) y Bravos de Atlanta (2012).

Es el segundo jugador que ha jugado con más equipos en la historia de las ligas mayores de béisbol.

Batista tuvo récord de 102 victorias y 115 derrotas en Grandes Ligas, con 4.48 de efectividad y un WHIP de 1.49. Lanzó en 658 partidos, de los cuales actuó en 248 como abridor y terminó con 41 juegos salvados. Ponchó a 1,250 rivales en 1,956.1 episodios de labor.

Su mejor temporada fue en 2001, 2003 y 2007 con los Diamondbacks de Arizona y Los Marineros de Seattle, cuando terminó con palmarés de 11-8 y 10-9 y 16-10 con 3.36 y 3.54 de efectividad, respectivamente.

En total tuvo cifras dobles en triunfos en cuatro ocasiones y su mejor año en victorias fueron las 16 alcanzadas con Seattle en 2007, cuando abrió 32 partidos, pero su tope máximo iniciando partidos en una campaña fueron los 33 que tuvo un año antes con Arizona.

Su máxima cantidad de juegos salvados fueron los 31 que tuvo con los Azulejos de Toronto, en 2005. Durante su carrera salvó 41 encuentros.

Batista se caracterizó por su versatilidad como lanzador, pudiendo llenar todos los roles en el cuerpo monticular de los equipos con los que jugó. En 2005, Batista fue el cerrador de los Azulejos y alcanzó 31 salvamentos de 39 oportunidades.

El 2 de septiembre de 2009, Batista fue nominado para el Premio Roberto Clemente. Fue nominado porque en la temporada baja, viajó por todo Estados Unidos y América Latina y gran parte de Sudamérica para entregar equipos de béisbol, suministros médicos, y para hablarle a los niños de todas las edades sobre la importancia de la educación y la determinación.

Además de ser un ex jugador de béisbol, Batista es conocido por su amor por la poesía y la filosofía, y ha escrito un libro de poesía en español titulado "Sentimientos en Blanco y Negro". También ha publicado "Ante los Ojos de la Ley", un thriller sobre un asesino en serie. La novela fue lanzada el 12 de diciembre de 2006 en los Estados Unidos en inglés bajo el título "The Avenger of Blood", y tuvo críticas variadas.

Batista es hasta el momento el único jugador latino americano en publicar varios libros y haberlos escrito él mismo. En el año 2009 fue seleccionado por la revista Sporting News como uno de los diez atletas más inteligentes de todos los deportes.

En la pelota profesional Dominicana Batista también fue un jugador duradero, lanzando con varios equipos.