Mets retirarán el número 16 de Gooden y el 18 de Strawberry

El número 16 de Dwight Gooden y el número 18 de Darryl Strawberry serán retirados por los Mets de Nueva York en ceremonias separadas previas al juego el próximo año en honor a los jugadores que fueron clave para el último título de Serie Mundial del equipo en 1986.

Nueva York habrá retirado nueve jugadores y entrenadores tras la decisión anunciada el viernes, frente a cuatro antes de que Steve Cohen comprara el equipo en noviembre de 2020.

Gooden y Strawberry fueron partes integrales de los Mets de 1986, que lograron la mejor marca de las Grandes Ligas con marca de 108-54 y vencieron a Boston en una Serie Mundial de siete juegos, luego descarrilaron sus carreras por problemas de drogas.

La carrera de Gooden con los Mets terminó cuando fue suspendido por la Major League Baseball durante 60 días en junio de 1994 por violar su programa de cuidados posteriores a las drogas. Se convirtió en agente libre después de la temporada y fue suspendido por la MLB durante toda la temporada de 1995 por repetidas violaciones de su programa de cuidados posteriores y de la política de drogas de la MLB.

"Me sentí completamente abrumado cuando recibí la llamada", dijo Gooden en un comunicado emitido por el equipo. "Quiero decir 'gracias' a los fans que me apoyaron en los buenos y malos momentos".

Strawberry fue suspendido por la MLB tres veces después de dejar a los Mets, dos veces por pruebas positivas de cocaína y una vez luego de un arresto por posesión de cocaína por el cual no se opuso.

“Cuando recibí la llamada de Steve, se me llenaron de lágrimas de alegría”, dijo Strawberry en un comunicado difundido por los Mets. “Comencé a reflexionar sobre mi recorrido por la organización. Tuve algunos altibajos, pero al final estoy orgulloso de mi estancia en Nueva York”.

Gooden, de 58 años, fue cuatro veces All-Star mientras jugaba para los Mets de 1984 a 1994, ganando el premio al Novato del Año de la Liga Nacional en 1984 y el premio Cy Young de la Liga Nacional en 1985. Tuvo marca de 157-85 con efectividad de 3.10 con 1,875 para los Mets y terminó una carrera de 16 años con los Yankees de Nueva York (1996-97, 2000), Cleveland (1998-99), Houston (2000) y Tampa Bay (2000). ). En general, el derecho tuvo marca de 194-112 con efectividad de 3.51 y 2,293 ponches.

Strawberry, de 61 años, fue ocho veces All-Star, incluidas siete durante su estancia con los Mets de 1983 a 1991. Bateó .263 con 252 jonrones, 733 carreras impulsadas y 191 robos para los Mets, luego se fue como agente libre para firmar con los Dodgers de Los Ángeles. Jugó para los Dodgers hasta 1993, pasó la siguiente temporada con San Francisco y terminó con los Yankees de 1995 a 1999.

Strawberry bateó .259 con 335 jonrones, 1.000 carreras impulsadas y 221 bases robadas en 17 temporadas.

Los Mets previamente retiraron el No. 14 (Gil Hodges, 1973), el No. 17 (Keith Hernandez, 2022), el No. 24 (Willie Mays, 2022), el No. 31 (Mike Pizza, 2016), el No. 36 (Jerry Koosman). , 2021), n.º 37 (Casey Stengel, 1965), n.º 41 (Tom Seaver, 1988). Además, el número 42 de Jackie Robinson fue retirado en las Grandes Ligas de Béisbol en 1997.

---