En ceremonia emotiva, Azulejos elevan a Bautista al Nivel de Excelencia

José Bautista está nuevamente donde debe de estar, como un miembro de los Azulejos de Toronto por siempre.

El nombre del dominicano fue develado en el Nivel de Excelencia del Club el sábado por la tarde en el Rogers Centre. Fue una ceremonia emotiva de 40 minutos antes del partido contra los Cachorros, en la que participaron muchos de los ex compañeros de equipo e instructores del cañonero. Los ex capataces Cito Gaston y John Gibbons fueron aclamados por el público, mientras que el dominicano Edwin Encarnación, Justin Smoak, Russell Martin y muchos de los otros ex integrantes del club hicieron recordar a los equipos de postemporada del 2015 y el 2016.

Pero Bautista hay uno solo.

Con casa llena en el Rogers Centre, el público se hizo escuchar cuando Bautista salió al terreno, y los cantos y aplausos continuaron durante su ceremonia y discurso.

Además de tributos en video, los Azulejos hicieron una donación a $100,000 al Hospital Holland Bloorview Kids en honor a los esfuerzos caritativos de Bautista. Jays Care también anunció la creación del Premio Joey Bats All-Star para deportistas, coaches y jóvenes en sus programas, el cual se le otorgará a seis deportistas cada temporada.

Hubo sillas Muskoka, una cadena de diamantes con el número 19 y una camiseta para conmemorar el contrato de un día que Bautista firmó con lo Azulejos viernes para retirarse como miembro de la organización.

Hasta el primer pitcheo ceremonial del Bautista tuvo un toque especial, ya que su compatriota, Vladimir Guerrero Jr., estuvo detrás del plato para recibirlo. Guerrero y Bautista se abrazaron, y Bautista le firmó la bola para conmemorar la ocasión.

En 10 increíbles campañas en Toronto, Bautista hizo más que conectar 288 jonrones y protagonizar uno de los mejores momentos en la historia del equipo con su famoso “Bat Flip.” Fue el estilo de juego de Bautista y su actitud lo que definieron la identidad de aquellos equipos y pusieron al béisbol nuevamente en el mapa en Canadá con esas inolvidables postemporadas.

“Me acogieron a mí y a mi familia como uno de ustedes, y no me basta para agradecerles”, dijo Bautista. “Me trataron como un estelar mucho antes de que lo fuera, y lo único que importaba era que yo fuera uno de sus Azulejos. Eso no se olvidará, y siempre me llenará de orgullo representarlos”.