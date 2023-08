Peguero da jonrón y Rodríguez triple en triunfo de Piratas

El novato Liover Peguero conectó un jonrón de dos carreras y Johan Oviedo lanzó siete sólidas entradas para llevar a los Piratas de Pittsburgh a una victoria el martes 4-1 sobre los Tigres de Detroit.

El jonrón de dos carreras de Peguero a las gradas del jardín izquierdo coronó una segunda entrada de tres carreras. La ventaja de 3-0 fue suficiente para Oviedo, quien permitió una carrera y dispersó seis hits, ponchó a cinco y dio dos bases por bolas.

Oviedo (5-11) ha ganado aperturas consecutivas luego de perder ocho decisiones consecutivas.

“Realmente un gran comienzo”, dijo el manager de Pittsburgh, Derek Shelton. “Hizo 25 lanzamientos en el primero y se recuperó y fue realmente eficiente después de eso. Estuvo al mando de sus lanzamientos durante todo el juego. Comienzo realmente sólido.”

El novato Endy Rodríguez conectó un triple en una carrera en el segundo para abrir el marcador y anotó en el tercer jonrón de Peguero en 10 juegos desde que fue llamado de Triple-A Indianápolis.

“Nunca he estado (en las Grandes Ligas) antes, así que siento que cuantas más repeticiones haga, mejor voy a hacerlo”, dijo Peguero. “Siento que lo que me está dando ritmo en este momento es ser paciente en el plato, no tratar de apresurar nada, solo ser fluido y tratar de poner el mejor swing en cada lanzamiento”.

Otra novata, Alika Williams, conectó dos hits para los Piratas. Dobló en una carrera en el cuarto para llevar la ventaja a 4-0.

David Bednar lanzó una novena entrada perfecta para su salvamento número 22 para cerrar la cuarta victoria de los Piratas en cinco juegos. El nativo del área de Pittsburgh había sido objeto de rumores de canje en las últimas semanas, pero permaneció con los Piratas cuando la fecha límite de cambios del béisbol pasó el martes.

“Todo el mundo sabe cuánto me encanta estar aquí y quiero estar aquí”, dijo Bednar, dos veces All-Star. “Entonces, estoy feliz”.

Matt Manning (3-3) permaneció sin victorias en sus últimas cuatro aperturas. Permitió cuatro carreras y ocho hits en seis entradas, ponchó a seis y no dio base por bolas.

“Cometió algunos errores y pagó por ellos”, dijo el manager de Detroit, AJ Hinch. “Ganaron algunos turnos al bate desde el principio con un par de bolas de rompimiento sueltas e hicieron algo de daño. En un partido donde no generamos mucho ofensivamente eso fue el separador”.

Akil Baddoo conectó un sencillo productor para los Tigres, que perdieron por sexta vez en siete juegos.