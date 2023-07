Elly de la Cruz: de 5-4, incluido un H4 en blanqueada de Rojos a Dodgers

Impulsados por el joven y el viejo, los Rojos de Cincinnati tomaron posesión exclusiva del primer lugar en la División Central de la Liga Nacional.

Elly De La Cruz, la sensación de 21 años, y Joey Votto, que cumple 40 años en septiembre, ayudaron a los Rojos a derrotar 9-0 a los Dodgers de Los Ángeles el domingo. Esta temporada ganaron series en casa y fuera de casa contra los Dodgers, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional.

“Es un gran momento para nosotros”, dijo el lanzador ganador Graham Ashcraft. “Nos mantiene en marcha y nos da esa ventaja para seguir luchando”.

De La Cruz conectó un jonrón de dos carreras y se fue de 5-4 en su tercer juego de la temporada con cuatro hits. También anotó dos veces cuando los Rojos conectaron 14 hits para darle a los Dodgers su peor derrota desde la derrota por 15-0 ante San Francisco el 17 de junio.

De La Cruz salió de los problemas que ha tenido desde el receso del Juego de Estrellas, mientras que Votto se sacudió su depresión ofensiva con un jonrón de dos carreras. Votto se fue de 5-2 con tres carreras impulsadas.

“Él sabe cómo salir de esos bajones. Él nos da ideas y consejos sobre cómo podemos salir de allí también”, dijo De La Cruz. “Él me ayuda y si hay algo en lo que pueda ayudarlo, también se lo diré”.

Votto respeta la ecuanimidad mostrada por sus compañeros mucho más jóvenes.

“Durante los períodos difíciles, estos muchachos han sido exactamente las mismas personas todos los días”, dijo. “Es un equipo muy joven. La energía es constante. Esa es la parte realmente encantadora de esto. Todos los días desde el entrenamiento de primavera, el optimismo ha estado ahí”.

Ashcraft (6-7) esparció cinco hits en seis entradas y ponchó a dos.

Los Dodgers lograron tres dobles matanzas el viernes y tres más el domingo. Consiguieron sólo dos hits en una derrota por 3-2 el sábado. No lograron que un corredor pasara la segunda base en las últimas cinco entradas del final.

El campocorto de los Dodgers, Miguel Rojas, hizo la primera aparición como lanzador de su carrera en el noveno. Casi golpea a Votto antes de que el bateador designado respondiera con un doble RBI que puso el 9-0. Rojas luego golpeó a Christian Encarnación-Strand.

El abridor de los Dodgers, Michael Grove (2-3), recibió un fuerte golpe en las primeras tres entradas. Tres lanzamientos en el juego, los Rojos ganaban 1-0 con el doble RBI de TJ Friedl. Friedl anotó en un error de tiro del jardinero central James Outman, y Matt McLain se apresuró a anotar con un roletazo de Spencer Steer a tercera.

“Demasiados lanzamientos para batear con muchachos en base. Tengo que apuntalar eso”, dijo Grove. “Mi plan de ataque no fue muy bueno al principio y simplemente me pusieron en defensa al principio y tuve que adaptarme. Me castigaron porque estaba dejando lanzamientos sobre el plato”.

El tiro solitario de De La Cruz viajó 411 pies hacia el pabellón del jardín derecho con dos outs en el segundo. Fue el séptimo jonrón de De La Cruz.

McLain conectó su undécimo jonrón al bullpen de los Dodgers por la izquierda al abrir el tercero. El tiro de 418 pies de Votto al bullpen de los Rojos en el jardín derecho anotó a Jake Fraley, quien conectó un sencillo y amplió la ventaja a 7-0.

A Votto le robaron un potencial segundo jonrón en la atrapada saltando de Outman en la parte superior de la pared entre el jardín derecho y central en el quinto.

Los Rojos ganaban 8-0 con un doble productor de Friedl con dos outs en el sexto.

Grove permitió ocho carreras y 10 hits en seis entradas. El derecho novato ponchó a 10, la mejor marca de su carrera, y dio una base por bolas en 96 lanzamientos, la mayor cantidad de su carrera.