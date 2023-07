Binomio de Lowe lleva Tampa a vencer Astros

Brandon Lowe conectó un jonrón de dos carreras e impulsó tres carreras, Josh Lowe coronó una primera carrera de cuatro carreras con un doble productor de tres carreras y los Rays de Tampa Bay vencieron el domingo 8-2 a los Astros de Houston.

Brandon Lowe, quien terminó con tres hits, conectó su jonrón al jardín derecho en el sexto para aumentar la ventaja de Tampa Bay a 8-2. También tuvo un sencillo productor en el cuarto.

Desde el receso del Juego de Estrellas, tiene cuatro jonrones y nueve carreras impulsadas.

Brandon Lowe, quien salió de la lista de lesionados el 4 de julio, acreditó su trabajo mientras estaba en la lista de lesionados por su resurgimiento en el plato.

“Hubo algunas cosas que descubrimos en el IL”, dijo. “Solo algunos consejos sutiles de swing, solo procesos de pensamiento y cosas que tengo que hacer fuera del campo para asegurarme de permanecer allí. … Todo tipo de cosas diferentes que realmente hicieron que mi cuerpo se sintiera bien, y cuando te sientes bien, juegas lo mejor posible”.

Los Rays llegaron al abridor de Houston Brandon Bielak (5-6) para cuatro carreras en el primero, con Yandy Díaz anotando en un error de fildeo de José Abreu antes de que Josh Lowe conectara su doble productor de tres carreras.

“Era algo que necesitábamos al principio del juego para comenzar”, dijo Josh Lowe. “Más que eso, estoy contento de que pudimos mantenerlo en marcha durante todo el juego. No fue como si tuviéramos una gran entrada. Pusimos varias carreras en varias entradas, por lo que fue realmente alentador verlo”.

Díaz tuvo un sencillo productor en el cuarto cuando los Rays construyeron una ventaja de 6-0.

“Tuvimos grandes turnos al bate con algunos muchachos en la base”, dijo el manager de Tampa Bay, Kevin Cash. Probablemente ninguno más grande que el de Josh. Al llegar allí, podría haber sido un poco frustrante si no hubiéramos capitalizado en ese momento, pero Josh hizo un lanzamiento que pudo conducir y despejó las bases”.

Zack Littell (1-2), en su cuarta apertura de la temporada, permitió dos carreras y ocho hits con cuatro ponches en cinco entradas, la mayor cantidad de su carrera.

Littell dijo que mezclar tonos jugó un papel en su éxito.

“Tiendo a ponerme un poco feliz con la recta”, dijo Littell. “El objetivo de hoy era salir y comer tantas entradas como pudiera. El objetivo era mezclar lanzamientos y tratar de mantenerlos fuera de balance”.

Houston consiguió sus carreras en el quinto con un doble productor de Kyle Tucker y un roletazo productor de Alex Bregman. José Altuve conectó tres hits.

Bielak permitió seis carreras, tres limpias, y ocho hits con cuatro ponches en cinco entradas. Bielak, quien también dio tres bases por bolas, ha permitido seis carreras en aperturas consecutivas.

“Fue una combinación de bases por bolas, y ese club de allí, no puedes darles un montón de bases por bolas y errores porque pueden anotar”, dijo el manager de Houston, Dusty Baker. “Fue un día bastante tranquilo para nosotros. Las cosas no empezaron bien y no terminaron bien”.