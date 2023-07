Witt Jr. conduce Reales a vencer Tampa; Mejía pega H4

Bobby Witt Jr. conectó un jonrón y un triple con tres carreras impulsadas, y los Reales de Kansas City vencieron el domingo 8-4 a los Rays de Tampa Bay para su segunda victoria en 10 juegos.

Witt y Drew Waters se convirtieron en los primeros compañeros de equipo de los Reales en cada triple y jonrón en el mismo juego. En un juego que duró 1 hora y 54 minutos, Brady Singer (6-8) ganó por segunda vez en siete aperturas desde el 4 de junio.

"El control deslizante fue realmente bueno, tuvo algunos buenos swings y fallos, y también en el cambio, cuando lo necesitaba", dijo Singer.

Necesitó 70 lanzamientos en siete entradas y lideró 7-0 antes de que Isaac Paredes pegara un jonrón solitario y Francisco Mejía conectara un jonrón de tres carreras para los mejores Rays de la Liga Americana (60-36).

“Cuando tienes un sinker que funciona así y ponen la pelota en el suelo temprano, le brinda mucha confianza para poder trabajar rápidamente y poder avanzar en el juego de manera eficiente”. dijo el manager de los Reales, Matt Quatraro.

Singer permitió cuatro carreras y siete hits en ocho entradas, el máximo de la temporada, mientras Kansas City mejoró a 27-67, el segundo peor récord en las Grandes Ligas y solo por delante de Oakland.

“Eso es un clásico sinkerballer”, dijo el manager de los Rays, Kevin Cash. “Estás confiando en el movimiento tardío para poner la pelota en el suelo y eso es lo que sucedió. Simplemente tuvo un poco de movimiento extra hoy que hizo que fuera un poco desafiante para nosotros”.

La ventaja temprana le dio confianza a Singer para atacar a los bateadores.

“Me preparó para poder permanecer más en la zona”, dijo. “Definitivamente fui más agresivo con esa ventaja. Me estaba quedando en la zona tanto. Lanzar tantos strikes me ayudó a lograr que hicieran swing temprano”.

Zach Eflin (10-5) permitió cinco carreras y siete hits, la mayor cantidad de la temporada, en tres entradas, la menor cantidad de la temporada, permitiendo hits a siete de sus primeros 11 bateadores. Los Rays habían ganado tres seguidos después de una racha de siete derrotas consecutivas, la peor de la temporada.

“Tuve un bullpen bastante malo antes del juego”, dijo Eflin. “No sentí que estaba sincronizado. La plomada no funcionaba. No podía averiguar hacia dónde iba la pelota. Sabía que algo estaba mal al entrar en el juego. No establecí el tono como debería haberlo hecho”.

En un juego que comenzó una hora más tarde debido a la lluvia, el receptor All-Star de los Reales, Salvador Pérez, se fue en la segunda entrada después de sentir molestias en el tendón de la corva izquierdo mientras anotaba con un doble de Meléndez.

MJ Meléndez conectó un doble productor con dos outs en el primero y los Reales abrieron una ventaja de 5-0 en el segundo. Waters conectó un triple RBI y anotó con un sencillo de Nick Pratto. Witt, quien tiene un hit extrabase en seis juegos consecutivos, conectó un triple de dos carreras y dos outs.

“Ver a los muchachos antes que yo armar buenos turnos al bate te da confianza”, dijo Witt. “Solo trato de simplificar tanto como sea posible y solo trato de darle un buen swing a la pelota”.

Waters abrió el cuarto contra Yonny Chirinos con un jonrón de 465 pies al nivel superior de las fuentes del jardín derecho.

Witt abrió el quinto con su 16to jonrón y Meléndez conectó un jonrón solitario en el octavo frente a Chirinos.