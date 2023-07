Elias Díaz podría ser el MVP del Juego de Estrellas más improbable.

Elias Díaz podría ser el Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas más improbable.

Solo tres años y medio después de que Pittsburgh no le ofreciera un contrato y le permitiera convertirse en agente libre, Díaz conectó un jonrón de dos carreras de la ventaja ante Félix Bautista en la octava entrada para levantar la Liga Nacional sobre el estadounidense 3- 2 el martes por la noche.

Un All-Star por primera vez a los 32 años, el receptor de Colorado puso su nombre en un premio ganado por Willie Mays, Joe Morgan, Frank y Brooks Robinson, tanto Ken Griffeys como Mike Trout.

“Sinceramente, no puedo creer que mi nombre vaya a estar al lado de algunos de esos nombres”, dijo Díaz a través de un traductor, agarrando el bate de cristal que le otorgó el MVP. “Nunca en mis sueños más locos imaginé que estaría en esta posición”.

Después de cinco años con los Piratas, Díaz se enteró por su agente en diciembre de 2019 que no había sido licitado.

“Cuando me soltaron, no me permití sentirme derrotado”, dijo Díaz. “Mantuve mi confianza y me mantuve positivo”.

Obtuvo un contrato de ligas menores con los Rockies un mes después, entró en la lista de Grandes Ligas al comienzo de la temporada 2020 retrasada por la pandemia y obtuvo un contrato de Grandes Ligas de $ 1.2 millones para 2021 . Bateó .246 con 18 jonrones y 44 carreras impulsadas, y Colorado lo recompensó con un contrato de $14.5 millones por tres años .

Díaz bateó para .228 con nueve jonrones y 51 carreras impulsadas el año pasado, luego obtuvo su primer viaje al Juego de Estrellas al batear .277 con nueve jonrones y 45 carreras impulsadas antes de las vacaciones de este año.

“Realmente ha mejorado en cada fase de su juego”, dijo el mánager de la Liga Nacional, Rob Thomson, de los Filis de Filadelfia.

Thomson había llamado al manager de los Rockies, Bud Black, para conocer a Díaz.

“Él dijo: 'Esta es una de las mejores personas que jamás conocerás. Es un jugador de equipo completo'”, relató Thomson. “`Haz lo que quieras. Si no juega, está bien. Si juega, sería genial. Simplemente está feliz de estar allí'”.

Con la Liga Americana ganando 2-1, Nick Castellanos consiguió una base por bolas de nueve lanzamientos contra Bautista al abrir el octavo. Díaz bateó por Jorge Soler y con una cuenta de 2-2 condujo un splitter 360 pies, donde aterrizó debajo del marcador manual detrás de la pared del jardín izquierdo. El vigésimo jonrón emergente en la historia del Juego de Estrellas fue sin duda una serie. Díaz dio tres pequeños pasos y miró antes de emprender su trote

“Un splitter que se quedó arriba en la zona”, dijo Bautista, quien había permitido un jonrón en 56 turnos al bate esta temporada que terminó con ese lanzamiento.

Díaz saltó al acercarse al banquillo e intercambió bofetadas con sus compañeros. Geraldo Perdomo lo roció con agua. Poco tiempo después, se convirtió en el primer venezolano en ganar el MVP All-Star desde Dave Concepción en 1972. La camiseta de Díaz irá al Salón de la Fama.

“Tal vez en la tercera o cuarta entrada, Orlando Arcia, me decía que 'Oye, vas a subir a batear, vas a conectar un jonrón y vas a ganar el MVP'”. recordó Díaz. “No pensé que se iba a convertir en todo esto”..