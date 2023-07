Elly De La Cruz conecta jonrón después de confusión con la perilla del bate

Elly De La Cruz señaló la perilla de su bate mientras la pelota se elevaba hacia el cielo nocturno.

El novato eléctrico de los Cincinnati Reds tenía algo que quería decir.

De La Cruz conectó un jonrón de 455 pies en Washington el miércoles y luego señaló una cubierta de sensor de plástico en el extremo de su bate después de que se la quitaron antes en el juego.

“Solo para decirles a todos que la perilla no es la razón por la que estoy haciendo un buen trabajo”, dijo De La Cruz sobre el significado detrás del gesto. “Es por todo el trabajo que estoy haciendo”.

De La Cruz, de 21 años, un motor clave detrás del ascenso de Cincinnati a la cima de la División Central de la Liga Nacional, tenía una cubierta de sensor vacía en la perilla de su bate. Pero se eliminó después de que el mánager de los Nacionales, Dave Martínez, cuestionara su uso antes de que el jugador de cuadro anotara el segundo.

Los árbitros revisaron la legalidad de la cubierta de la perilla con la oficina de la liga e informaron a De La Cruz que se le permitió volver a colocarla en su bate para su segundo turno al bate en el tercero.

“Es algo que usamos en los entrenamientos de primavera”, dijo De La Cruz a través de un traductor. “Es solo un sensor que usamos, pero solo está el plástico que cubre el bate. No hay nada más aparte de eso. Empecé a usarlo en 2021. Me sentí más cómodo usándolo y de ahí en adelante pedí más de esas cubiertas de plástico”.

Hablando después de la victoria de Cincinnati por 9-2, el jefe de equipo Adrian Johnson dijo que Martínez señaló la cubierta de la perilla a los árbitros. Johnson dijo que consultaron con la oficina de la liga, pero tomó un tiempo obtener una respuesta.

“Tuvimos que seguir jugando, para mantener el juego en marcha”, dijo. “Finalmente nos respondieron antes de su próximo turno al bate y dijeron que el archivo adjunto fue aprobado. Entonces, jugó el resto del juego con el accesorio en el bate”.

Después de volar a la izquierda en el tercero, De La Cruz abrió el quinto con un batazo profundo entre el jardín derecho y central contra Josiah Gray. Luego señaló el final de su bate antes de rodear las bases.

Martínez criticó la celebración de De La Cruz.

“No estoy tratando de penalizar a este niño. No soy. Me encanta la forma en que juega el juego”, dijo Martínez. “No me gustaron sus payasadas después de conectar el jonrón. Podemos prescindir de eso. Solo tiene dos semanas en las Grandes Ligas, pero va a ser un buen jugador”.

Fue el cuarto jonrón de De La Cruz desde que hizo su debut en las Grandes Ligas el 6 de junio. Está bateando .318 (35 de 110) con 14 carreras impulsadas y 11 robos en 26 juegos.