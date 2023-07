¿Quién firmaría a Nelson Cruz?

A Nelson Cruz, con 43 años ya cumplidos, le llega una de las peores noticias de su carrera: Ser colocado en asignación por los Padres de San Diego, hecho acaecido ayer.

Un historial fructífero, repleta de logros, pero que por su edad y descenso ofensivo su carrera pudiera estar llegando a su final.

Ahora bien, tras cumplir los protocolos de rigor estará en condiciones de pactar con cualquier conjunto, ¿Cuáles serían esos equipos que estarían en capacidad de contratarlo?.

Las franquicias han superado ya los 81 choques que marcan la mitad de la campaña, la segunda parte estaría próximo a comenzar y qué tanto encajaría Cruz en cualquiera de esos clubes que compiten por un puesto en los playoffs.

Al momento de ser colocado en asignación, bateaba para .245 con cinco jonrones y 213 remolcadas. Su average frente a zurdos era de .241 con tres bambinazos, 13 empujadas, en tanto lo hacía para .250 ante los derechos. Había finalizado junio con promedio de .286 , con dos jonrones y siete empujadas.

Aquí le presentamos algunos equipos que estarían interesados en el nativo de las Matas de Santa Cruz. Los Rojos de Cincinnati, la franquicia que ha revolucionado la Nacional, repleto de juventud y cuya foja de 47-39 dominan la Central del viejo circuito, aquí pudiera haber un espacio para él.

Una de las razones es que aún exhibe buen liderazgo y junto a Joey Votto se convertiría en un buen líder para esa amplia camada de nóveles que hoy comandan la ofensiva de los Rojos, como Matt McClain, Elly De la Cruz, Spencer Steers, Jonathan India, Nick Senzel, Jake Frraley, Tyler Stephenson entre otros.

Aquí, Nelson quizás no observe mucha acción, pero un bate derecho para salir de la banca y que colabore con esos bisoños, principalmente en esa etapa de los playoffs no caería nada mal.

En los Mets, también pudiera abrirse un espacio para el, varios jugadores derechos se reparte el rol de designado, pero uno de los que más acciona es Daniel Vogelbach, quien cuenta con average de .209 solo 5 jonrones y 23 empujadas, amen de que los Metros requieren de un sólida segunda parte.

En Texas, una de las franquicias de enorme ofensiva, pero también con algunos jóvenes que siempre necesitan de buenos consejos y en el caso de este club, dos dominicanos que son pilares en el mismo como Ezequiel Durán y Leody Taveras, ambos trescientistas sería mentor de este dueto y un bate dispuesto a salir a conectar un batazo.

Los Orioles, otro club que sorprende y bien ubicado en el segundo lugar en la División de mayor fortaleza sería otro destino para Cruz, quien ya en el 2014 estuvo por esos predios y culminó con unas marcas de 40 sobre las verjas y 108 producidas.

Y que decir de los Yankees, con su gran artillero Aaron Judge, que no juega desde el pasado tres junio. Cruz sería de gran valor para cubrir en parte ese gran vacío y recuerden que aunque Giancarlo Stanton está saludable nunca se descarta que visite a uno de sus médicos.

Tampoco son descartables conjuntos como Seattle, que no terminan de despegar, escenario que ya conoce y un par de clubes como Anaheim, que este martes recibió la pésima noticia de que Mike Trout estaría fuera de 6 a 8 semanas y los Astros que no contarán con Yordan Alvarez por un buen rato y aún no se sabe nada de cuando debutaría Michael Brantley.

Solo queda esperar que se cumplan los requisitos para observar cual sería la próxima parada de Nelson Cruz, la cual sería la octava de su historia.