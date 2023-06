Cohen advierte desmanterá Mets si no mejoran para fecha de cambios

El propietario de los Mets, Steve Cohen, expresó su descontento con el roster más costoso en la historia de Grandes Ligas el miércoles, mencionando que podrían venir cambios en la directiva en un futuro, pero aseguró que el puesto del gerente general Billy Eppler y del manager Buck Showalter están seguros por el momento.

A lo largo de su primera conferencia de prensa desde inicios de abril, Cohen mencionó en varias ocasiones la estabilidad en el proceso, con la esperanza del futuro, pero con la posibilidad de cambios si la situación no mejora.

“Obviamente, empezamos con grandes expectativas”, mencionó Cohen sobre los Mets, que iniciaron la jornada del miércoles con récord de 36-43. “Pero así estamos. La temporada no ha terminado. Estoy preparando a la gerencia para todas las posibilidades”.

En el terreno, eso significa una posible “venta” en la fecha límite de cambios, aunque Cohen expresó que es más probable que le recomiende a la gerencia tener un período tranquilo si los Mets no mejoran. Fuera del terreno, significa que tendrá que reevaluar a la directiva – pero no ahora. Cohen dejó claro que eventualmente quiere contratar a un presidente de operaciones de béisbol que acompañe a Eppler, quien ha fungido como gerente general en las últimas dos campañas.

Pero, por ahora, los puestos de Eppler y Showalter están seguros. Cohen no quiere tomar decisiones apresuradas, en parte porque cree que, de hacerlo, afectaría su intento por atraer a las mejores figuras en un futuro.

“Soy una persona paciente”, dijo Cohen. “Todos quieren un titular. Todos quieren que diga, ‘Despide a éste, bota a aquel’. Pero ésa no es la mejor manera de llevar una operación. Si quieres atraer a buenas personas a la organización, lo peor que puedes hacer es tomar decisiones impulsivas. Con el tiempo, no vas a poder atraer al mejor talento. No quieres trabajar para alguien que tome ese tipo de decisiones.

“Conozco a los fans; quieren que pase algo. Lo entiendo. Pero, a veces, es mejor no hacerlo, pensando en el objetivo a largo plazo”.