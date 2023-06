Fundación Mariano Rivera celebra 2do torneo anual de golf benéfico

El mismo compromiso, atención al detalle y pasión que sirvió tan bien a Mariano Rivera en su camino para convertirse en el mejor lanzador de relevo en la historia del béisbol está dando resultados impresionantes en sus esfuerzos filantrópicos.

El ex cerrador de los Yankees, único miembro del Salón de la Fama que ha entrado de manera unánime ha tenido relativamente pocas horas de inactividad después de su retiro, eligiendo en cambio dedicar su tiempo a servir a las comunidades en los Estados Unidos y Panamá a través de su Fundación Mariano Rivera.

Este lunes se celebró por todo lo alto el segundo evento anual de golf benéfico Mariano Rivera, en el Wykagyl Country Club, en New Rochelle.

En este gran evento, que ni siquiera las lluvias caída sobre la ciudad de Nueva York y zonas aledañas impidieron su éxito, participaron celebridades como Orlando -El Duque- Hernández, Ramiro Mendoza, Jim Leyritz e Hideki Matsui.

Asimismo, actuó el doctor Ramón Tallaj, Chairman of the Board SOMOS Community Care, quien es un fiel colaborador de la Fundación Mariano Rivera.

El año pasado se recaudaron 1.2 millones de dólares para beneficiar a los jóvenes desatendidos a través del trabajo del Centro de Aprendizaje Mariano Rivera.

Mariano Rivera dijo que está muy agradecido por la generosidad y el apoyo que se ha mostrado a este esfuerzo de salvación #653.

“Esto es lo que quería hacer, ayudar a tantas personas como pueda”. Rivera, quien fue seleccionado como el Hombre del Año 2013 de Marvin Miller por sus compañeros por inspirarlos dentro y fuera del campo, llevó a cabo el torneo para recaudar fondos para iniciativas benéficas, incluido el Refugio de Esperanza (The Refuge of Hope) en New Rochelle, N.Y. , una iglesia cristiana que la fundación ha restaurado.

El célebre maestro argentino Raúl Di Blasio (El Piano de América), recibió un gran homenaje en el evento benéfico, Mariano Rivera y el doctor Ramón Tallaj, entregaron una camiseta de los Yankees (#42) y pelota de béisbol, ambas herramientas de béisbol firmadas por el panameño Rivera, quien compartió la visita del gran maestro del piano.