Bautista sigue efectivo, logra salvamento 18 en victoria de Baltimore 4-2 sobre Toronto

Adley Rutschman y Austin Hays conectaron jonrones, Anthony Santander conectó un sencillo en la carrera del desempate en la sexta entrada y los Orioles de Baltimore derrotaron el jueves 4-2 a los Azulejos de Toronto gracias a una sólida actuación de Tyler Wells.

Rutchman conectó tres hits para ayudar a los Orioles a superar un par de jonrones de Danny Jansen de Toronto en el enfrentamiento decisivo de la serie de tres juegos.

Baltimore ha ganado seis de siete y posee el segundo mejor récord en las mayores (43-25).

Wells (6-2) permitió dos carreras y cinco hits en seis entradas y dos tercios. El derecho ponchó a ocho y caminó a uno para ganar su tercera apertura consecutiva.

“Además de los turnos al bate de Danny Jansen, estuvo absolutamente fantástico”, dijo el manager de los Orioles, Brandon Hyde, sobre Wells. “Estaba haciendo lo que ha estado haciendo todo el año: lanzando una tonelada de strikes, avanzando en el conteo, ubicando bien. Gran comienzo para él”.

Yennier Cano sacó tres outs y Félix Bautista ponchó a Matt Chapman con dos en base y dos outs en la octava entrada antes de trabajar una novena entrada perfecta para su 18vo salvamento.

“Nuestro bullpen ha sido uno de los mejores en el béisbol, con esos dos muchachos que lanzaron más de dos entradas desde el corral”, dijo Hyde.

Fue otra lucha para la ofensiva de Toronto, que ganó 3-1 el miércoles pero se fue de 6-0 con corredores en posición de anotar en el final de la serie.

“Parece que estamos consiguiendo muchachos pero no cobrando. Ese ha sido el modus operandi”, dijo el manager John Schneider.

Con el marcador empatado a 2, el relevista de Toronto Yimi García (1-3) sacó los primeros dos outs en el sexto antes de permitir sencillos a Hays y Rutschman. Santander siguió con un rodado fuerte que rebotó en el guante del primera base Vladimir Guerrero Jr. para un sencillo productor.

Hays proporcionó un colchón de dos carreras con un batazo con las bases vacías en el octavo.

“Eso fue enorme”, dijo Hyde. “Eso fue un gran éxito para nosotros”.

Baltimore logró una carrera en la primera entrada con una base por bolas, un lanzamiento descontrolado y un sencillo con dos outs de Gunnar Henderson. Toronto empató en el tercero con un golpe del bate de Jansen.

Jansen conectó nuevamente en el quinto para el sexto juego de varios jonrones de su carrera. Rutschman respondió en la mitad inferior con un jonrón solitario, su noveno jonrón de la temporada.

El abridor de Toronto, Yusel Kikuchi, permitió dos carreras y seis hits en cuatro entradas y dos tercios, pero los bates de Toronto no le brindaron mucho apoyo.

“Creo que es cuestión de tiempo”, dijo Schneider. “Estos muchachos son talentosos. Tomará algunos juegos seguidos para cobrar esas carreras. Sí, pero tenemos que cambiar eso con seguridad”.

La derrota dejó a los Azulejos en cuarto lugar a 38-32, incluido 1-5 contra Baltimore.

“No exactamente donde queremos estar”, dijo Schneider. “Realmente no hemos disparado con todos los cilindros todavía. No por falta de esfuerzo, no por falta de preparación. Así que espero que todo se sincronice bastante rápido”.