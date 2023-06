Paredes conecta un par de cuadrangulares, Rays derrotan Texas

Isaac Paredes conectó dos jonrones y produjo seis carreras, la mayor cantidad de su carrera, Tyler Glasnow logró su primera victoria en dos años y los Rays de Tampa Bay derrotaron el viernes 8-3 a los Rangers de Texas en un enfrentamiento de equipos con los mejores récords en las mayores.

Paredes tuvo un doble productor con dos outs en la primera entrada y puso el 4-1 con un jonrón de tres carreras en el tercero ante Andrew Heaney (4-4). Su segundo jonrón, un jonrón de dos carreras ante Spencer Howard, llegó en un sexto de cuatro carreras que puso a Tampa Bay arriba 8-1.

“Los últimos dos días me he sentido bastante bien en el plato”, dijo Paredes a través de un traductor. “Creo que he podido mostrar mis habilidades gracias a eso”.

Paredes tiene 44 carreras impulsadas, la mejor marca del equipo, y está bateando .476 (10 de 21) en ocho juegos contra los Rangers.

Glasnow (1-0) permitió una carrera, un hit y ponchó a seis en seis entradas en su tercera apertura este año. Fue la primera victoria del derecho de 6 pies 8 pulgadas desde el 8 de junio de 2021. Se perdió la mayor parte de la temporada pasada después de la cirugía Tommy John y comenzó 2023 en la lista de lesionados con una distensión en el oblicuo izquierdo.

“Dulce, agradable”, dijo Glasnow.

Kevin Kelly y Luis Patiño completaron pelota de tres hits para que Tampa Bay ganara su séptimo juego consecutivo. Patiño permitió dos jonrones en dos entradas.

Los Rays tienen marca de 30-6 en casa. Es el mejor comienzo desde que los campeones de la Serie Mundial de 1998, los Yankees de Nueva York, también comenzaron con marca de 30-6.

La multitud anunciada fue de 17.447. Tampa Bay comenzó el día con un promedio de 16,961 en casa.

Leody Taveras tuvo el primer juego de varios jonrones de su carrera y Josh Jung también fue profundo para los Rangers, que perdieron 1-0 ante St. Louis el miércoles. Texas lidera las mayores con 389 carreras, mientras que Tampa Bay tiene 380.

“Fueron tres jonrones”, dijo el manager de Texas, Bruce Bochy. "Tomarás eso, pero los murciélagos estaban un poco tranquilos esta noche".

Heaney permitió cuatro carreras y cuatro hits en cinco entradas. El zurdo ingresó con una efectividad de 1.82 en cuatro aperturas previas como visitante. Howard, haciendo su debut en la temporada después de ser marginado por una distensión en el lateral derecho, permitió cuatro carreras en un tercio de entrada.

“Tuvieron un par de grandes entradas”, dijo Bochy. “Son un buen equipo. Se nos escapó allí en la sexta entrada. Oye, es hora de recuperarse”.

Harold Ramírez y Randy Arozarena lograron un doble robo antes del jonrón de Paredes en la tercera entrada. Arozarena robó el segundo en el sexto frente a la serie de Paredes cuando los Rays extendieron su exitosa racha de bases robadas a 34.

Arozarena recibió base por bolas con dos outs antes de que Paredes anotara hits en la primera y tercera entrada. Bochy dijo que los Vigilantes no se estaban burlando del bateador de limpieza de los Rays.

Por Tampa, Manuel Margot de 4-1 y una producida, Wander Franco de 4-0 y José Sirí de 3-0.