Vladimir Guerrero Jr., el poderoso inicialista de los Azulejos de Toronto, afirmó este lunes que los Leones del Escogido le faltaron el respeto cuando decidieron dejarlo fuera del róster el día que se disponía a debutar en el pasado Torneo de Béisbol Profesional de República Dominicana.

“Vlady” Jr. dejó establecido que no tiene ningún interés en volver a uniformarse en el circuito. “Ahora mismo no tengo interés de jugar en la Liga Dominicana”.

A mí me llamaron para decirme ´mira no está en el róster, no venga´, yo camino para San Francisco, me devolví de la Capital. Obviamente, ya llevaba una hora y medio corriendo”, relató el estelar pelotero, quien pensaba que ese día debutaría con el conjunto escarlata en el partido que ese día los Leones , ya descalificado, tenían programado con los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier.

“Tú no puedes faltarle el respeto a un pelotero que cada año trata de pedir permiso para jugar. Duré dos meses pidiendo permiso y el permiso llegó en ese tiempo, pero ellos lo vieron de otra forma y se me faltó el respeto”, declaró durante una entrevista concedida en Nueva York al cronista Martín Zapata para el programa radial Grandes en los Deportes, que se transmite por Escándalo 102.5 FM.

Agregó que luego de eso no ha tenido comunicación con Luis Rojas, el gerente general del conjunto escarlata, y reiteró que no está entre sus planes ver acción en el torneo otoño-invernal local.

“Es una falta de respeto. Yo estoy dejando mi familia para ir a jugar”, dijo durante una entrevista realizada en el programa radial Grandes en los Deportes, que se transmite por Escándalo 102.5 FM.

El Escogido alegó que no tenía sentido ponerlo a jugar con el equipo descalificado, ya que esto se vería como una falta de respeto a los fanáticos del equipo rojo.

En su momento se conjeturó que Guerrero Jr. optó por uniformarse con los Melenudos para ser elegible en el Draft de Nativos que haría Lidom el 18 de diciembre de cara al Todos Contra Todos y así tener la oportunidad de ser vestir el de los Tigres del Licey, que tras ganar la serie regular tenían el derecho de seleccionar primero.

Él participado en dos temporadas con el colectivo escarlata, equipo que lo eligió en el Draft de Novatos LIDOM de 2017 con la tercera selección global. En 36 partidos y 129 turnos oficiales promedió .256 cib dos jonrones y 17 producidas.

El Escogido es el segundo equipo al que “Vlady” Jr. le pone “la cruz y la raya”. En abril de este año reiteró que “ni por un billón de dólares” formaría parte de los Yanquis de Nueva York.

“Me pueden ofrecer el Yankee Stadium, pero no. Desde hace mucho no me gustan a mí ni a mi papá tampoco”, enfatizó el hijo del inmortal de Cooperstown Vladimir Guerrero.