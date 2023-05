Soto y Tatis Jr. se van para la calle y los Padres le ganan a los Yankees 5-1

Juan Soto y Fernando Tatis Jr. pegaron jonrones de dos carreras, ambos se quedaron en el plato para admirar sin duda carreras al segundo piso, y los Padres de San Diego derrotaron el viernes 5-1 a los Yankees de Nueva York en un primer partido de la serie entre equipos de alto perfil que intentan superar los comienzos lentos.

Soto adelantó a los Padres en el quinto inning ante Randy Vásquez (0-1), un derecho de 24 años que debuta en las Grandes Ligas, y Tatis aumentó la ventaja a 4-0 en el sexto ante Ron Marinaccio. Las unidades totalizaron 871 pies.

Joe Musgrove (2-2), lanzando en Nueva York por primera vez desde que venció a los Mets en siete entradas en blanco en el juego decisivo de la serie de comodines del año pasado, puso fin a una racha de cuatro aperturas sin victorias. Permitió una carrera y seis hits en 6 1/3 entradas con seis ponches y ninguna base por bolas.

Anthony Rizzo conectó un roletazo productor en el sexto por los Yankees luego de que Gleyber Torres conectó un sencillo y Aaron Judge conectó un doble.

Rougned Odor agregó un sencillo que anotó una carrera en el noveno para San Diego contra Ryan Weber, dándole 12 carreras impulsadas en sus últimos cinco juegos.

Una multitud de 46,724 personas llenó el Yankee Stadium, solo el tercer lleno esta temporada, para ver a los equipos llegar al fin de semana del Día de los Caídos con bajo rendimiento. San Diego tiene marca de 24-27 y seis juegos y medio detrás de los Dodgers de Los Ángeles, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional. Los Yankees tienen marca de 30-23 luego de su tercera derrota consecutiva, ocho juegos detrás de Tampa Bay en el Este de la Liga Americana.

Los Yankees comenzaron la temporada con una nómina de $ 275 millones, solo superados por el récord de $ 355 millones de los Mets, y los Padres fueron terceros con $ 258 millones. San Diego ha ganado cuatro de cinco desde que cayó a 20-26.

Después de que Vásquez rozó el muslo de Jake Cronenworth con un lanzamiento en el quinto, Soto cometió una falta de 1-0 con la rodilla izquierda y luego conectó un corte de cuenta completa a la derecha para su décimo jonrón. La serie de 432 pies dejó el bate a 114 mph, el jonrón más fuerte de los Padres esta temporada.

Soto transfirió su bate a su mano izquierda y luego, sosteniendo el extremo grueso, tiró la madera al suelo y golpeó su pecho con el puño derecho antes de comenzar a trotar.

Tatis siguió una base por bolas a Austin Nola enviando un cambio de primer lanzamiento 439 pies al segundo piso del jardín izquierdo para su octavo jonrón. Sostuvo el bate mientras observaba la pelota, luego la lanzó casualmente hacia el banco de los Padres.

Después de cada jonrón, los toleteros posaron con los corredores para una Polaroid, una tradición que comenzó la temporada pasada. Tatis pareció hablar sobre su jonrón a los fanáticos mientras caminaba hacia el jardín derecho para la mitad inferior.

Vásquez permitió dos carreras y cuatro hits en 4 2/3 entradas con seis ponches y una base por bolas. Lanzó 51 de 84 lanzamientos para strikes, promediando 93.7 mph con su bola rápida.

Vásquez no había visto un juego de Grandes Ligas en persona hasta el jueves. Su No. 98 se convirtió en el número más alto usado por un lanzador abridor de los Yankees, superando el No. 92 de JP Sears el año pasado.