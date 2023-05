Los Padres siguen de mal en peor; Caen ante Kansas

Lo que quedaba de la multitud de 32.416 personas en Petco Park en una tarde sombría abucheó ruidosamente a los Padres de San Diego después de que Ha-Seong Kim anotó el último out de una pésima derrota por 4-3 ante los Reales de Kansas City.

No fue la primera vez que los fanáticos frustrados del miércoles permitieron que los caros Padres se quedaran con los corredores en posición de anotar y cometieran errores al correr las bases.

Se suponía que los Padres serían mucho mejores este año, con la tercera nómina más alta del béisbol y un cuarteto de superestrellas con Manny Machado, Fernando Tatis Jr., Xander Bogaerts y Juan Soto. Sin embargo, cayeron dos de tres ante los Reales, que están últimos en la División Central de la Liga Americana, y han perdido nueve de 11 en general para caer al cuarto lugar en el Oeste de la Liga Nacional, ocho juegos detrás de los Dodgers de Los Ángeles y cuatro juegos por debajo de .500.

“Quiero decir, estamos frustrados. La forma en que terminamos el juego, también me abucheaba a nosotros mismos”, dijo Tatis.

Machado, marginado indefinidamente después de descubrir que tiene un hueso fracturado en la mano izquierda, estuvo de acuerdo.

“No los culpo. No estamos jugando bien en este momento”, dijo Machado, quien se lastimó cuando fue golpeado por un lanzamiento el lunes por la noche y no sabe si necesitará ir a la lista de lesionados. “Hay una expectativa que teníamos al comenzar la temporada y esperan que salgamos y ganemos todos los juegos. Creo que colectivamente como grupo tenemos que salir y ser mejores como grupo. Tenemos que confiar en el proceso. Las cosas realmente no están rodando en nuestro camino en este momento, en absoluto”.

La temporada comenzó con aspiraciones a la Serie Mundial después de que los Padres hicieran una emocionante carrera hacia la Serie de Campeonato de la Liga Nacional el otoño pasado. Ahora hay una mala racha que incluye cinco derrotas en seis juegos ante los Dodgers, derrotados por San Diego en cuatro juegos durante su Serie Divisional en octubre pasado.

Vinnie Pasquantino conectó un jonrón de dos carreras que rompió el empate ante Yu Darvish para los Reales. Su jonrón al jardín derecho, su octavo, y el doble productor de Maikel García le dieron a Kansas City una ventaja de 4-1 en la sexta entrada.

Los Padres se fueron 2 de 9 con corredores en posición de anotar y vararon 12 en total.