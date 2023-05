El nuevo reloj de lanzamiento en Grandes Ligas puede estar generando más salvamentos fallidos

El reloj de los lanzamientos ha acelerado el béisbol como se esperaba, y también podría estar conduciendo a finales más emocionantes.

A una cuarta parte de la primera temporada de Major League Baseball con el cronómetro de lanzamiento, los lanzadores de relevo parecen estar soportando la mayor parte del estrés, con conversiones de salvadas cayendo a 61.4% desde 67.8% en un punto similar la temporada pasada.

El porcentaje de ahorro está cerca del rango más bajo de la última década, que promedió 65.1%, dijo MLB el lunes. El máximo fue del 70 % en 2015 y el mínimo del 61 % en la temporada 2020 acortada por la pandemia.

“Cada vez que llegan los relevistas, se trata principalmente de una situación estresante”, dijo el cerrador de los Toronto Blue Jays, Jordan Romano, cuyo tiempo entre lanzamientos se redujo de 20,5 a 14,8 segundos la temporada pasada. “Fue agradable antes cuando tenías esos pocos segundos extra.

“Ahora solo tienes que poner tus pensamientos en orden e irte”, agregó el All-Star 2022. "No lo he notado demasiado, pero sí, supongo que en los momentos en que he tenido problemas, un par de segundos adicionales habrían estado bien".

El tiempo promedio de los juegos de nueve entradas se redujo a 2 horas y 37 minutos desde las 3:05. Eso está en camino de ser el más rápido desde 1984 y daría como resultado que un jugador de todos los días esté en el campo unas 80 horas menos esta temporada.

El promedio de bateo aumentó 14 puntos porcentuales para los bateadores zurdos y nueve puntos porcentuales en general. La puntuación ha aumentado un 8% y las bases robadas un 40%. El reloj ha provocado una media de 0,72 infracciones por partido.

Poco más de una cuarta parte de la temporada se había jugado hasta el domingo, 610 de los 2430 juegos programados. Hubo 307 salvamentos en 500 oportunidades de salvamento, un máximo de 10 años en oportunidades.

Los lanzadores tienen 15 segundos para realizar un lanzamiento con las bases vacías y 20 segundos con corredores en base, con un límite de dos desprendimientos de la goma por aparición al plato.

“Creo que los relevistas de fondo, muchachos que cerraron en el pasado, creo que ese ha sido el mayor ajuste para ellos, solo porque no pueden reiniciar”, dijo el manager de Baltimore, Brandon Hyde. “Hay tanta adrenalina, el momento es tan grande en ese momento”.

Los titulares también se han visto afectados. Lucas Giolito, de los Medias Blancas de Chicago, redujo su tiempo entre lanzamientos de 20,7 a 16,4 segundos.

“Ha sido útil para desarrollar el ritmo, no permitirme pensar demasiado y tomar demasiado tiempo”, dijo. “Es como si tuvieras que recuperar la pelota y ponerla en marcha y dispararla. No puedes estar pensando demasiado.

Otras reglas añadidas para esta temporada también parecen tener los resultados deseados, incluido un límite en los cambios de cuadro que requiere dos jugadores de cuadro a cada lado de la segunda base y dentro del límite exterior del cuadro, así como un aumento en el tamaño de las bases para Cuadrados de 18 pulgadas de 15 por 15.

El promedio de bateo de las Grandes Ligas de .247 subió de .236 en este momento la temporada pasada, cuando el promedio final fue de .243. La ofensa generalmente aumenta en los meses de verano más cálidos, y el primer mes del año pasado estuvo plagado de un clima inusualmente frío y húmedo en un número significativo de ciudades.

El promedio de bateo para zurdos subió 14 puntos a .245, y hay más carreras por juego (9.1 de 8.4) y bases robadas por juego (1.4 de 1.0).

La tasa de éxito de la base robada del 78,4% fue la más alta registrada, frente al 74,1% en un punto similar el año pasado.

“Ritmo de juego, profesional. No me gusta todo lo que conduce a más bases robadas, odio eso”, dijo el lanzador de Cleveland Shane Bieber, ganador del premio AL Cy Young 2020.

“Para mí, obviamente, pero también para los receptores, apesta. La gente mira la tasa base robada y va directamente a los receptores, pero hay mucho más en juego”.

De 437 infracciones de cronómetro, 287 fueron sancionadas por lanzadores (65,7%), 126 por bateadores (28,8%) y cinco por receptores (1,1%).

Joe Musgrove de San Diego lidera a los lanzadores con cinco violaciones, seguido por Hunter Greene de Cincinnati con cuatro. Entre los bateadores, Yu Chang de Boston, JD Davis de San Francisco, Eddie Rosario de Atlanta y Carlos Santana de Pittsburgh están empatados en el máximo de tres cada uno.

El escritor de béisbol de AP Jay Cohen, el escritor de deportes de AP Tom Withers y el escritor independiente de AP Ian Harrison contribuyeron a este despacho.