Tatis da H2 y dos H1, pero Padres caen ante Dodgers

El manager interino de los Dodgers de Los Ángeles, Danny Lehmann, mejoró a 1-0 en su carrera gracias a Chris Taylor y Dustin May.

Taylor conectó un jonrón de dos carreras y May mantuvo a San Diego bajo control durante seis entradas mientras los Dodgers, líderes del Oeste de la Liga Nacional, vencieron a los Padres 2-1 el sábado por la noche para su séptima victoria en ocho juegos.

Lehmann reemplazó al dirigente Dave Roberts, quien asistió a la graduación de su hijo, Cole, de la Universidad Loyola Marymount en Los Ángeles.

Además de un juego de entrenamiento de primavera, fue la primera vez que Lehmann dirigió un juego.

"Sí, me encantaría hacerlo de nuevo. Pensé que era muy divertido", dijo Lehmann. "Obviamente teníamos muchos jugadores listos para ir hoy, en cuanto a la carga de trabajo y esas cosas, lo cual es divertido, y los muchachos dieron un paso adelante y lanzaron donde deberían haber lanzado y lo hicieron realmente bien. Me lo puso fácil, supongo, de muchas maneras".

Los Dodgers se recuperaron de una derrota 5-2 el viernes por la noche en el primer encuentro de los equipos desde que los Padres los eliminaron en cuatro juegos en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

El zurdo de los Padres Blake Snell (1-5) había retirado a los primeros 11 bateadores antes de caminar a Will Smith y luego permitir el jonrón de Taylor al balcón en el segundo nivel del almacén de ladrillos en la esquina del jardín izquierdo. Fue el sexto de Taylor y el 55to de los Dodgers, detrás de Atlanta por uno por el liderato de la Liga Nacional.

"Fue increíble", dijo Lehmann. "Obviamente fue el gran éxito de la noche. El turno al bate antes, con Will llegando a la base y sacándolo en el tramo, en ese momento, debido a cómo iban las cosas. Dejó un cambio y lo consiguió. Fue bueno sacarlo de su ritmo".

Ese fue el único error importante de Snell. Permitió solo dos corredores más en base, ambos en bases por bolas, mientras ponchaba a seis en seis entradas.

May (4-1) mantuvo a los Padres a solo tres sencillos, dos de Fernando Tatis Jr., mientras ponchaba a seis y caminaba uno.

"D-May lanzó la pelota muy bien", dijo Lehmann. "Hizo un gran trabajo al meterlo profundamente en el juego y comenzar a adelantarse a los bateadores. Al principio se estaba quedando atrás y entrando en conteos más profundos".

May dijo que "estaba lanzando muchos strikes, siendo capaz de adelantarse a los chicos. Si no estaba avanzando, podía regresar y no poner bases libres. Eso fue muy útil.

"Fue enorme salir y poner ceros para los muchachos y poder salir con la ventaja y dejar que el bullpen se hiciera cargo", dijo May. "Jugamos muy buena defensa, golpeamos el balón cuando lo necesitábamos y fue un muy buen partido".

Evan Phillips lanzó la novena para su cuarto salvamento.

El jonrón de Taylor fue el único hit de los Dodgers hasta el octavo, cuando Miguel Rojas y Freddie Freeman dieron sencillo y Smith caminó para cargar las bases con dos outs. Taylor se acercó y voló hacia el centro.

Los Padres finalmente se abrieron paso en el octavo cuando el novato Brett Sullivan conectó un doble al izquierdo y anotó en el doble de Tatis al izquierdo, su tercer hit. Tatis tomó tercera en el out de Manny Machado para el primer out, pero quedó varado.

Por los Padres, Fernando Tatis conectó un doble,dos sencillos y elevó su average a .297. Juan Soto y Manny Machado se fueron de 4-0.