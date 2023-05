Aaron Judge retornará con los Yankees el próximo martes

El mánager de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone, espera que el toletero Aaron Judge regrese de una distensión en la cadera derecha para el partido del martes por la noche contra los Atléticos de Oakland.

Judge se ejercitó el sábado en el complejo de ligas menores del equipo en Tampa, Florida, a unos 30 minutos de donde los Yankees jugaban contra los Rays.

"Creo que le está yendo muy bien", dijo Boone antes de jugar contra los Rays. "Creo que vamos a estar en un buen lugar el martes, donde ha hecho todo durante varios días".

“Ese fue el cálculo de este fin de semana”, agregó Boone. “Es como, ¿queremos empujarlo de regreso si tiene 85, 90 %? No me sentía cómodo haciendo eso solo porque no quiero que una tensión se convierta en una mala situación en la que estamos hablando de seis u ocho semanas”.

Judge no ha jugado desde el 27 de abril y se perdió su octavo juego el sábado. Los Yankees, agotados por las lesiones, comenzaron el sábado con un récord de 17-16 y estaban 10 juegos detrás de los mejores Rays de las Grandes Ligas en el Este de la Liga Americana.

El tercera base Josh Donaldson, fuera desde el 6 de abril por una distensión en el tendón de la corva derecho, entrenó con Judge y intensificará sus ejercicios en el campo durante la próxima semana antes de una posible asignación de rehabilitación de ligas menores.

Boone dijo que el bateador designado Giancarlo Stanton, fuera de juego desde el 16 de abril debido a una distensión en el tendón de la corva izquierda, no está tan cerca como Donaldson de regresar, pero está progresando.

"Él lo está haciendo bien". Boone dijo. "Me ha alentado un poco que el progreso haya ido bastante bien".

El lanzador derecho Luis Severino está listo para hacer la primera de al menos tres aperturas de ligas menores el miércoles para Triple-A Scranton/Wilkes-Barre.

El zurdo Carlos Rodón tiene programado recibir una inyección para su dolorida espalda el martes.