Utah Jazz corta al dominicano Andersson García

El jugador dominicano Andersson García concluyó su participación con los Utah Jazz en la NBA luego de participar en cinco partido con esa organización.

García dejó una grata impresión gracias a varias actuaciones destacadas durante esta valiosa experiencia.

García, nacido en Moca, obtuvo esta oportunidad tras firmar un contrato de 10 días, luego de su sobresaliente desempeño con Capitanes de Ciudad de México en la G League. Durante su estadía con Utah, fue titular en dos encuentros, demostrando su capacidad y entrega en la cancha.

En su paso por la NBA, registró promedios de:

• 5.2 puntos por juego (PPG)

• 8.4 rebotes por juego (RPG)

• 2.8 asistencias por juego (APG)

Declaraciones de Andersson García

“Ha sido un gran año para mí: ser Novato del Año en mi país, campeón en mi ciudad con San Sebastián de Moca, destacarme en el TBS del Distrito como mejor defensa, formar parte de la Selección Nacional y vivir un partido histórico contra Estados Unidos.

También agradezco la oportunidad en la G League, que gracias a mi trabajo me abrió las puertas a la NBA. Estoy más que agradecido y motivado a seguir trabajando fuerte para lo que venga en mi carrera.”

El jugador también expresó su gratitud hacia su equipo de trabajo:

“Le doy gracias a todo el equipo que ha estado conmigo desde el día uno como profesional. Me siento bendecido y comprometido con esta carrera que Dios me permitió elegir como baloncestista profesional.”