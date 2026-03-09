Towns es la clave para el éxito de los Knicks

Aunque la ofensiva del equipo de los Knicks de Nueva York siempre pasa por las manos del armador Jalen Brunson, este no será el jugador clave para que el popular equipo logre su primer título de la NBA desde el 1973.

Esa responsabilidad va a corresponder al dominicano Karl-Anthony Towns, quien, a la hora de escribir esta columna se mantenía como el líder de la liga en doble-dobles con 45.

Era segundo en rebotes con promedio de 11.9, solo superado por Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver mientras que roza el average de 20 puntos por partido (19.8).

Sin embargo, no será por su versátil ofensiva –capaz de atacar desde cualquier punto de la cancha como el autoproclamado mejor tirador de la historia del circuito entre los hombres altos.

Es lo que Towns pueda hacer en el costado defensivo lo que debe hacer que los Knicks pasen de ser considerados meros aspirantes a reales contendores por el campeonato.

Y más de lo que pueda hacer físicamente a la defensa, lo más importante será la forma mental en la que enfrente el desafío.

Y es que Towns es segundo en el indeseado departamento de faltas personales por partido con promedio de 3.6.

Solo es superado por Jarren Jackson Jr., quien en su accionar con los Grizzlies de Memphis y los Jazz de Utah, tiene un average de 3.7.

Los Knicks necesitan un Towns en la cancha, obviamente. Sus lapsus defensivos, que muchas veces terminan en falras personales, tienden a recortar su tiempo sobre la duela, limita su confianza a la ofensiva y evita que los Knicks tengan a su mejor versión en la duela.

También se ha dicho que Towns se distrae mucho en su asignación defensiva, un aspecto que suma de manera negativa a la narrativa en su caso.

Y es precisamente esos “errores” a la defensa los que mantienen a Towns fuera de recibir una mejor posición a la hora de evaluar a los más destacados jugadores de la NBA.

La defensa, en la mayoría de los deportes subestimada, es una cuestión de empeño, de actitud más que de aptitud. La ofensiva, muchas veces sale sola en el baloncesto. A la defensa hay que construirla.

Si Towns encuentra la forma de disminuir sus faltas, estar más “despierto” y ser más inteligente en la defensa, habrá que tener muy en cuenta a los Knicks.