López lidera la ofensiva, Pueblo Nuevo barre al Cupes y enfrentará al Sameji en final de Santiago

La escuadra representativa del club Pueblo Nuevo venció la noche de este miércoles 85-80 al conjunto del Cupes en el tercer y decisivo encuentro de la serie semifinal B del Torneo Superior de Santiago celebrado en la Gran Arena del Cibao Doctor Óscar Gobaira, logrando así su pase a la serie final número 19 en su historia.

El boricua Luis López lideró la ofensiva de los ganadores con 18 puntos, cinco rebotes, varias asistencias y dos recuperaciones, escoltado por Levi Bradley con 16 unidades y seis tableros, Leonacis Peña con 13 tantos y cuatro capturas, mientras que Víctor Liz aportó ocho encestes y tres asistencias.

Por el Cupes sobresalieron Luis Martínez con un doble-doble de 23 puntos y 14 rebotes, además de tres asistencias y dos recuperaciones; Oliver Ferreira con 17 unidades, cinco tableros y tres asistencias; Emmanuel Egbuta con 14 tantos y 10 capturas; y Luis Curiel con 11 puntos.

Pueblo Nuevo ganó la primera mitad 44-36. El primer cuarto concluyó empatado a 19 y el segundo fue dominado 25-17 por los de la Bahía, donde Leonacis Peña y Levi Bradley encestaron nueve puntos cada uno. Víctor Liz agregó ocho unidades y tres asistencias en ese tramo.

Para los de la Bahía será su final número 19. En sus 18 anteriores han conquistado diez títulos (1985, 1987, 1988, 1994, 2000, 2009, 2013, 2016, 2021 y 2024), igualando en campeonatos a su nuevo rival, el Sameji.

Esta será la cuarta final entre ambos conjuntos. Pueblo Nuevo ganó las dos primeras: 4-0 en 1988 y 4-3 en 1994. Sameji se impuso en el último enfrentamiento en serie final en 2004, dominando 4-2.

Los actuales subcampeones buscarán ahora romper el empate histórico de diez coronas por bando y adueñarse de la supremacía absoluta.

La serie final entre Sameji y Pueblo Nuevo iniciará este viernes a partir de las ocho de la noche, pactada al mejor de siete encuentros, en la Gran Arena del Cibao Doctor Óscar Gobaira.