Fitzgerald anota 28, Sameji barre al Plaza Valerio y avanza a final del torneo de Santiago

El combinado representativo de la triada de barrios Savica, Mejoramiento Social y El Ejido (Sameji) completó la barrida en la serie semifinal A del Torneo del Baloncesto Superior de Santiago, tras imponerse 99-91 sobre el club Fernando Plaza Valerio la noche de este miércoles en la Gran Arena del Cibao Doctor Óscar Gobaira.

Con el triunfo, Sameji dominó la serie 3-0 frente a los actuales campeones y avanzó a su final número 18 en la historia del torneo, teniendo como meta conquistar su corona número 11.

BJ Fitzgerald volvió a liderar la ofensiva de los ganadores con 28 puntos y seis rebotes, escoltado por Alex Abreu, quien registró 19 tantos, 12 asistencias y tres rebotes.

Brahiam Méndez aportó 15 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias; Eloy Vargas consiguió un doble-doble con 16 unidades y 10 capturas, además de cuatro asistencias, dos recuperaciones y dos bloqueos; mientras que Alanzo Frink agregó 12 puntos y cuatro rebotes.

Por los derrotados se destacaron Emmanuel Omogbo con 27 puntos, cinco rebotes y dos asistencias; Franky Batista con 20 unidades y nueve capturas; y Devon Jefferson con 14 tantos y seis tableros.

La mayor ventaja de Sameji fue de 24 puntos (74-50), mientras que Plaza Valerio tuvo su máxima de siete (23-16). El partido presentó siete cambios de liderazgo y un empate.

Con un contundente rally 42-21, Sameji dominó la primera mitad 58-48. Tras cerrar el primer cuarto igualado a 23, los samejianos ganaron el segundo parcial 35-21, destacándose Alex Abreu con 17 puntos en la primera parte, incluidos cinco disparos de tres y seis asistencias.

Esta será la final número 18 para Sameji en el torneo, habiendo conquistado el campeonato en diez ocasiones anteriores (1990, 1991, 1993, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2014 y 2023).

Ahora, la escuadra buscará escribir una nueva página dorada en su rica historia, con el firme objetivo de alcanzar su undécima corona y reafirmar su condición de uno de los clubes más emblemáticos del baloncesto superior de Santiago.