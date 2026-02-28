Towns hace un doble-doble y los Knicks se imponen a Milwaukee Bucks

Karl-Anthony Towns hizo un doble-doble de 17 puntos y 13 rebotes y los Knicks de Nueva York, con un total de 21 triples, derrotaron 127-98 a los Bucks en Milwaukee.

Towns solo convirtió un triple en un intento y estuvo perfecto (de 4-4) desde la línea de libres, aportando además una asistencia.

El británico OG Anunoby y Landry Shamet anotaron cinco triples cada uno mientras que Jalen Brunson aportó cuatro en una noche de 27 puntos y siete rebotes para el base.

"Sabemos que ellos son un gran equipo, queríamos jugar rápido", mencionó Anunoby.

"Logramos mover la pelota y eso nos dio mucha confianza".

"Todos los triunfos son importantes, es difícil ganar en la NBA y hay que darle el valor que merece".

Los Knicks estuvieron abajo por cinco temprano en el primer cuarto, lograron reponerse y establecer una ventaja de hasta 32 unidades.

Por los Bucks, que siguen sin contar con el estelar Giannis Antetokounmpo, Myles Turner fue el máximo anotador con 19 puntos en una noche de cuatro triples para el centro de 29 años.