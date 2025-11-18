Consuelo y Miramar triunfan en inicio semifinales del TBS de San Pedro de Macorís

Los combinados Todos Estrellas de Consuelo y Titanes de Miramar triunfaron en el inicio de las series semifinales A y B del 43 Torneo de Basket Superior de San Pedro de Macorís (TBS-SPM 2025), en opción a la Copa BanReservas.

Consuelo derrotó muy fácil 93-58 al club Centro, y Miramar superó 95-84 a los Correcaminos de Quisqueya, en los partidos que se escenificaron el lunes en el polideportivo Rolando Ramírez, del Complejo Deportivo Tomasito Binet, y que marcaron el inicio de los playoffs.

Ahora la etapa semifinal favorece 1-0 a las representaciones de Consuelo y Miramar, en las series A y B, respectivamente, las cuales están pactadas al mejor equipo de un 3-2.

El Todos Estrellas se valió de la ofensiva del refuerzo nacional Bryan Luciano al lograr un doble-doble de 29 puntos y 16 rebotes, al igual que Daylin Thomas con 23 tantos y 10 balones atrapados, Erick Paulino 13 y siete asistencias, y Dresly Richardson ocho y nueve capturas.

Por El Centro, Jenky Abreu anotó 14 puntos más nueve rebotes, Manuel García y Yendri Torres marcaron 13 y 11 tantos con seis rebotes cada uno, Michael González ligó ocho.

En el encuentro que Miramar se impuso a Quisqueya, el refuerzo nacional Luis Peña estuvo muy cerca de completar un triple-doble de 29 puntos, 13 rebotes y repartió ocho asistencias.

A Peña, le secundaron Edison Montilla con cifras dobles de 22 dígitos y 12 rebotes, Danny Solano coló 19 unidades, seis capturas y dio siete pases de balón, y Reinny Faustino tuvo 15.

Por los Correcaminos, el refuerzo de Santo Domingo Este, Joni Liriano, debutó con 37 puntos y cinco rebotes, Nathanael Holguín 10, Brawel Suárez ocho y José Familia ocho y 11 rebotes.

Juegos del miércoles

La segunda fecha de las rondas semifinales del TBS-SPM 2025 será este miércoles, a partir de las 7:00 de la noche, con el partido de la serie A los equipos de Consuelo y el club Centro.

Luego, a segunda hora, 9:00 pm, chocarán en la serie B, los clubes Quisqueya y Miramar.