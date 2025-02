Nowitzki se siente "decepcionado y triste" por Luka Doncic después del cambio a los Lakers

Dirk Nowitzki, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, se sintió "un poco decepcionado y triste" por su amigo Luka Doncic, cuando los Dallas Mavericks conmocionaron a la NBA con el abrupto traspaso del esloveno a Los Angeles Lakers.

"Creo que (Doncic) no lo vio venir", dijo Nowitzki, el Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA en 2007 y de las finales de la NBA cuando guió a los Mavericks al título en 2011.

El alemán contó que asistió al debut de Doncic con los Lakers por invitación del esloveno de 25 años.

"Sentí que tenía que apoyarlo", dijo Nowitzki , quien jugó sus 21 temporadas en la NBA en Dallas y sigue con la franquicia ahora como asesor especial, en declaraciones a la radio deportiva 96.7 The Ticket.

"Jugué con él mi última temporada, nos hemos hecho íntimos. He intentado ser su mentor, he intentado ayudarle todo lo que he podido estos últimos años y él es un buen chico", agregó.

Para el alemán, "fue surrealista" ver jugar a Doncic con los Lakers.

"Nunca seré un fan de los Lakers, pero seré un fan de Luka", admitió.

Nowitzki dijo que tras la conmoción del traspaso, que envió al ala-pívot estrella Anthony Davis a los Mavericks, cree que Doncic ahora está entusiasmado con jugar al lado de LeBron James y en un club que suma 17 títulos de campeón de la NBA.

"Está jugando para uno de los clubes más grandes del mundo", dijo Nowitzki, "así que creo que ahora está viendo la oportunidad".