Young y Booker reaccionan luego de no ser seleccionados para el Juego de Estrellas de la NBA

El escolta de Atlanta Trae Young, no considera que haber sido descartado para el Juego de Estrellas sea un desaire.

El líder en asistencias de la NBA esta temporada y seleccionado tres veces al Juego de Estrellas, obviamente no estaba contento por no haber sido elegido para la exhibición del 16 de febrero en San Francisco. Los entrenadores de la liga eligen a los reservas para el All-Star y sus selecciones se revelaron el jueves.

Varios figuras de renombre no fueron seleccionados, incluyendo a Young y a Devin Booker de Phoenix — un medallista de oro olímpico dos veces y cuatro veces All-Star.

“Esto simplemente reafirma el argumento de que esta NBA es diferente del juego del que me enamoré al principio, cuando todos los mejores participaban en el Juego de Estrellas. Crecí viendo eso”, dijo Booker a los periodistas. “Ahora es una liga llena de entretenimiento, intriga y política. Pero ahora somos parte de ella. Paga bien, así que supongo que deberíamos quedarnos callados al respecto”.

Cuando se argumenta que alguien que no fue seleccionado debería haber estado en el Juego de Estrellas, la pregunta inevitable se convierte en preguntar quiénes sí entraron en la la lista y los que no eran dignos de ser convocado.

Young no ha sido elegido mediante el voto para el Juego de Estrellas desde 2022. Fue un reemplazo por lesión designado por el comisionado Adam Silver el año pasado. El entrenador de los Hawks Quin Snyder dejó claro que cree que los jugadores convocados al All-Star son merecedores.

“Eso tampoco me impide sentir lo que siento por Trae”, dijo Snyder. “No lo he entrenado durante mucho tiempo, pero siento que ha tenido el mejor año de su carrera. ... Sin faltar el respeto a nadie que lo haya logrado, pero como entrenador de Trae, tengo derecho a sentirme decepcionado porque no lo haya logrado. Y eso es lamentable”.

La votación de los fanáticos representa el 50% de la fórmula para decidir qué jugadores inician el juego, y LaMelo Ball de Charlotte fue el escolta que más votos recibió de los fanáticos en la Conferencia Este por un amplio margen. Pero no pudo ser un titular por muy poco después de terminar tercero en la votación del Este por parte de los jugadores y séptimo en la votación de los medios. Luego perdió quedar entre los suplentes porque no fue incluido en suficientes boletas de los entrenadores.

Ball es el primer jugador bajo el formato de votación actual en ganar la votación de los fanáticos en su posición, pero no ser seleccionado para el Juego de Estrellas.

Booker dijo que hay un cambio simple que haría en el proceso: “Poner a los mejores jugadores”.