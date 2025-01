El ministro Kelvin Cruz inicia remodelación del multiuso de Constanza

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, encabezó el acto que inició la remodelación total del multiuso de Constanza, provincia de La Vega, un proyecto para el que destinarán 22 millones de pesos.

Cruz, dando continuidad al interés mostrado por el presidente de la República, Luis Abinader, no perdió tiempo y, en apenas su segunda visita al multiuso en calidad de ministro, dispuso su reparación completa.

"En mi carrera en la gestión pública he destacado por ser una persona una práctica y de acciones. No dejo nada para después. Por esto, desde que vi la problemática de este multiuso techado en mi primera visita a Constanza me propuse regresar para traer la solución de este. Ahora en segunda visita estamos anunciando la remodelación total de esta importante instalación deportiva”, agregó el ministro.

Cruz agregó que el multiuso fue construido hace más de 20 años y ya ha agotado su vida útil. “Por lo tanto, los munícipes de Constanza merecen un multiuso con dignidad que cumpla todos los estándares de una obra deportiva de calidad. Porque este multiuso, aparte de tener la práctica deportiva como función principal también es el desahogo de todo el municipio en otras actividades que fomentan el liderazgo de la sociedad”.

Citó como ejemplo que “las actividades religiosas, comunitarias, políticas, culturales y todo el liderazgo del tejido social se desarrolla en esta importante instalación deportiva”.

Esta remodelación comenzará de inmediato e incluye remoción total del techado, el cual desde hace varios años registra varias grietas, la colocación de nuevo tabloncillo, canatos y sus soportes, alumbrado, pizarras, remodelación de los vestidores y baños, cambios de las graderías, que en lo adelante serán butacas, así como la pintura completa de la instalación.

De su lado, el alcalde de Constanza, Francisco Marte, agradeció el gesto del ministro Cruz, debido a que tenían años demandando esta intervención y por fin su voz ha sido escuchada por el actual ministro de Deportes.

Esta intervención es parte del programa de acciones que lleva a cabo el ministro Kelvin Cruz en su plan de construcción y remozamiento de obras por el país.

Entre los asistentes estuvieron, Marcell Ozuna, jugador de Grandes Ligas con los Bravos de Atlanta; la diputada Gabriela Abreu y su homólogo Elpidio Infante; Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto; el exalcalde Osvaldito Luna; Luichy Rodríguez, Wady Brea, entre otras personalidades.to.