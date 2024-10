Adris De León: Un cuarentón, refuerzo y selección

Adris De León acaba de entrar al club 40 y 20 como en su momento lo hizo el cantante mexicano José José.

La diferencia es que mientras el desaparecido intérprete le cantaba –con las letras de Roberto Livi en 1992- a la difícil relación que tuvo con Natalia Herrera Calles, quien era 20 años mayor que él, Adris anotó 20 puntos en su debut con 40 años en el torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional.

“Sabía iba a ser muy difícil. Al Mauricio Báez le puedes estar ganando de cualquier manera, pero hasta que el reloj no suene tienes que seguir jugando, especialmente con el equipo que tienen”, dijo el armador de 5-11 tras lograr 20 tantos, siete asistencias, tres rebotes y dos recuperaciones en una cerrada victoria de Huellas del Siglo 88-87 el pasado domingo.

Con sus 40 años, De León es el tercer jugador más veterano que ha visto acción en este torneo solo superado por los reboteros Manuel Guzmán (42 años, San Carlos) y Juan Araujo (41 años, Rafael Barias).

Pero estos ven acción como nativos y tienen roles ya muy secundarios. En el caso de Adris está contratado como refuerzo –con todo lo que implica la palabra- y tiene una decisiva crucial en el desenlace de los encuentros.

“Me siento cómodo en este equipo ya que puedo jugar a mi manera, pero tengo a Randy (Bautista) que es uno de los mejores playmakers del país. Tenemos esa dinámica que si estoy mal él entra y me puedo mover a la posición dos o él se puede mover a la dos y nunca va a ver ese problema de armar el juego. Por eso hay tanta química”, añadió al ser entrevistado por Yoseini Polanco para la transmisión oficial.

De León nació en el país, pero creció en Washington Heigjts, Manhattan. Solo se tomó en serio el baloncesto a partir de su último año en la escuela secundaria de Louis D. Brandeis. Luego estuvo a nivel universitario con Siskiyous, Southern Idaho y Eastern Washington.

“Soy un veterano y sé cómo manejarlos. Quieren jugar de manera alegre, pero les expliqué que vine a cerrar los juegos que pueden seguir jugando de esa forma, pero que llega un momento en que se piensa. Es un equipo que tiene identidad defensiva”, agregó el veterano.

Ha estado en la órbita de la selección nacional a partir del 2014, incluyendo la repesca olímpica celebrada a mediados de este año en Grecia. En total su carrera abarca dieciseis años.

“Muchos equipos me buscan por la ofensiva, soy un guard ofensivo, pero este equipo es diferente. Me alegro cuando ven la manera en que me preparo. Los muchachos se sorprenden y me pregunta porque hago esto y les dijo que es porque son movimientos que hago en el juego”.

Tiene experiencia en ligas de Canadá, España, Puerto Rico, Polonia y Australia, donde fue el mejor suplente en el 2013. También ha visto acción en Argentina, Chile, Colombia, Qatar y Venezuela.

“Miguel Puello se quedó todo el tiempo que estaba calentando, miraba y preguntaba si tenía que hacer todo eso. Le dije que de la manera que quiero jugar tengo que prepararme. Les doy consejos y ellos pueden aprender de un veterano que tiene 16 años en el baloncesto. Algunos pueden ser hijos míos”.

Es un dos veces campeón de la LNB con los Metros de Santiago, así como en el superior de Santiago. Mantiene la marca de 54 puntos en un partido en la Liga Nacional de Baloncesto.