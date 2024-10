TBS Distrito, Towns y Mutombo

Una vez más enfrenta el baloncesto las consecuencias de la mala educación del dominicano. Más allá de las consideraciones de índole organizativo -que fallaron miserablemente-, los hechos acontecidos en el Palacio del Voleibol son una verguenza, no solo para la comunidad baloncestística, si no para todo el país. No es el baloncesto como tal el que provoca estos desatinados comportamientos. Es la falta de educación del dominicano en general, aderezado por una serie de individuos que siempre viven buscando la forma de ganarse "un dinero" sin el menor escrúpulo -dentro y fuera de la organización del torneo- sin importar las consecuencias. Los enemigos gratuitos del baloncesto vuelven a llenarse la boca con medias verdades. La Federación Dominicana de Baloncesto debe imponer un estricto código de organización a sus asociaciones que incluya aspectos fundamentales en el desarrollo de sus torneos como la seguridad, boletería y supervisión. Si no se hace así se seguirán repitiendo los bochornosos actos vandálicos del pasado domingo.

El cambio de Towns

No se ha formalizado todavía, pero parece que será cuestión de horas. El movimiento que envía a Karl-Anthony Towns a los Knicks de Nueva York estremece la NBA y podría cambiar la correlación de fuerzas tanto en la Conferencia del Este como del Oeste. Más allá de las consideraciones económicas que obligan a Minnesota a salir de Towns -para no perder a Naz Reid y Nickeil-Alexander Walker más adelante-, Towns coloca a los Knicks, que pierdan algo de profundidad con la salida de Julius Randle y Donte Divicenzo, como un potencial equipo para amenazar a los campeones Celtics de Boston. Pero con el mismo objetivo se presentan los Bucks de Milwaukee, con un segundo año de Damian Lillard, y los Sixers de Filadelfia, que añadieron a Paul George.

Minnesota deja su destino en manos de Anthony Edwards y esperan una integración rápida de sus nuevos integrantes que los pueda mantener en la lucha junto a Dallas Mavericks, Denver Nuggets y Oklahoma City, principalmente. Veremos más enfrentamientos de Towns con su compatriota Al Horford, con Giannis Antetokounmpo y, sobre todo, con su "buen amigo" Joel Embiid.

La muerte de Mutombo

Muy sentida la partida de Dikembe Mutumbo, un ocho veces Todos Estrellas y 4 veces Jugador Defensivo del Año en el baloncesto de la NBA.

Y más que el gran jugador defensivo que fue se extrañará al ser humano, al primer embajador global de la liga, al filántropo que ayudó con inversiones propias a su natal República Democrática del Congo a través de la fundación que lleva su nombre en salud y educación. "Dios nos da tiempo en el mundo. Tenemos la obligación de cumplir ese momento, para hacer una diferencia" era su lema. Su tiempo en la tierra llegó a su fin. Será extrañado, pero no olvidado ya que hizo una diferencia en vida.