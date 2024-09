Embiid firma extensión por 3 años y 193 millones de dólares con los 76ers

Ya nombrado Jugador Más Valioso de la NBA y medallista de oro olímpico , el pívot All-Star Joel Embiid ahora tiene hasta el final de la década para intentar ganar su primer campeonato de la NBA con los 76ers de Filadelfia.

Con otro contrato máximo asegurado, Embiid quiere perseguir ese título en Filadelfia y seguir siendo un Sixer por el resto de su carrera.

“Filadelfia es mi hogar”, escribió Embiid en Instagram.

Embiid, siete veces All-Star de la NBA, y los 76ers acordaron una extensión de contrato de 193 millones de dólares con una opción de jugador para la temporada 2028-29, dijo una persona con conocimiento del acuerdo. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los términos aún no se han anunciado.

Embiid, de 30 años, quien se graduó de una escuela secundaria de Florida y jugó una temporada en la universidad de Kansas, dio su propia noticia temprano el viernes por la mañana cuando publicó una foto en Instagram de él firmando un contrato junto al dueño del equipo, Josh Harris.

“Quiero quedarme aquí el resto de mi carrera. Amo esta comunidad y todo lo que me han dado a mí y a mi familia”, escribió Embiid. “Hay mucho más trabajo por hacer. Ustedes se merecen un campeonato y creo que recién estamos comenzando”.

Embiid, quien anotó 70 puntos, un récord de la franquicia, la temporada pasada contra San Antonio, se despidió con el conocido hashtag de los 76ers, "#trusttheprocess".

Embiid, que todavía está en el segundo año de una extensión de 196 millones de dólares que firmó antes de la temporada 2021, se convirtió en el tercer jugador clave de esta temporada baja en firmar un contrato enorme con los 76ers. El equipo no ha ganado un título de la NBA desde 1983.

Los 76ers convencieron a Paul George para que dejara Los Angeles Clippers y firmara un contrato de cuatro años por 212 millones de dólares. El jugador de mayor progreso de la NBA la temporada pasada, Tyrese Maxey, fue recompensado con una extensión de cinco años por 204 millones de dólares. Los 76ers comprometieron más de 400 millones de dólares en salarios para dos jugadores que, según creen, los posicionan como el principal contendiente para destronar al campeón de la NBA, Boston Celtics.

George y Maxey felicitaron a Embiid por la extensión en Instagram.

Si a esto le sumamos el acuerdo de Embiid, los Sixers cuentan con un Big Three que puede competir por la duración de sus contratos. Sin embargo, Embiid tiene un historial de lesiones y aún no ha liderado a la franquicia en la segunda ronda de los playoffs de la Conferencia Este. Embiid nunca ha jugado más de 68 partidos en una temporada y promedió 34,7 puntos en solo 39 partidos la temporada pasada.

Originalmente seleccionado por los 76ers con la tercera selección general del draft de la NBA de 2014, Embiid fue nombrado MVP de la NBA en la temporada 2022-23 y ganó una medalla de oro con el Equipo de EE. UU. en los Juegos Olímpicos de París de este año.

Tiene cinco honores en el Equipo All-NBA, siete selecciones All-Star consecutivas entre 2017 y 2024, tres nominaciones al Equipo All-Defensive y dos veces ha sido el campeón anotador de la NBA.

“Joel se ha consolidado como uno de los mejores Sixers de todos los tiempos y está en camino de convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia. Estamos encantados de que esta extensión lo mantenga a él y a su familia en Filadelfia durante los próximos años”, dijo Harris. “Joel es un gran hombre de familia, líder y persona. Es un jugador de élite en ambos sentidos con una combinación de tamaño, fuerza y capacidad atlética que esta liga rara vez, o nunca, ha visto. Es fundamental para la búsqueda de esta franquicia de otro campeonato de la NBA, y nos sentimos honrados de que siga eligiendo a esta organización como su hogar en la NBA”.