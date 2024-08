Metros quedan 4-0 ante los Indios, clasifican a semifinal y eliminan a sus rivales en Súper Liga LNB

Los Metros de Santiago remontaron una desventaja que llegó a ser de 18 puntos para derrotar 90 por 83 a los Indios de San Francisco de Macorís y pasar a la ronda semifinal de la Súper Liga LNB en partido celebrado este jueves en el Pabellón Mario Ortega de esta ciudad.

Con la victoria, Los Metros barrieron 4-0 la serie particular a los Indios, que figuran con récord de 12-11, y quedaron fuera de competencia en la jornada de este jueves de la fase de eliminación.

El equipo de Santiago (14-9) tuvo una gran reacción ofensiva con 1:17 por jugar del tercer período cuando se acercaron de seis puntos (68-62) y con 15 segundos por concluir el cuarto, la desventaja era de dos tantos (66-68).

El partido se empató 68-68 con 9:01 del cuarto parcial y con 8:26, un tiro libre de Eloy Vargas puso en ventaja 69-68 a los Metros, la cual no perdieron más.

Los parciales terminaron 14-22, 25-28, 27-18, 24-15 a favor de los Metros, que contaron con el trabajo ofensivo de Eloy Vargas, con 11 puntos y 12 rebotes; Luis Reynoso anotó 16 tantos; Jeff Allen aportó 15, mientras que Adris de León tuvo 11 y Sir Jabari Rice contribuyó con 13 unidades.´

Por los Indios, sobresalió Luismal Ferreiras, con 18 puntos y 12 rebotes; Jabari Narcis terminó con 14 tantos, y Jerry Flores anotó 13 unidades.

Los Indios, que llegaron a tener ventaja de 18 puntos en el segundo cuarto, se fueron al descanso arriba de 11 tantos (50-39) y no dieron espacio para que los Metros reaccionaran.

Los locales, que ganaron el primer tiempo 22-14, tiraron para un 51 por ciento (18 de 35) en la primera mitad, contra un 39 por siempre (16 de 41), al tiempo que dominaron las asistencias 11-10 y los bloqueos 3-1.

Los rebotes quedaron 27-20 a favor de los Metros, que perdieron 8 balones contra 5 de los Indios. Los rebotes quedaron 20-20 para cada equipo.

Próximos partidos

Este sábado se cierra la fase de eliminación con tres partidos que comenzarán a las 8:00 de la noche. Los Indios visitarán a los Marineros en el Club Fantástico, los Metros a los Reales en el Palacio de los Deportes Fernando Teruel y los Cañeros a los Titanes en el Polideportivo de San Cristóbal.

