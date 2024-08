Karl Towns impartirá charla a jóvenes en Santiago este miércoles

La estrella de la NBA y Embajador Global de World Youth Clubs, Karl-Anthony Towns, visitará este miércoles el Complejo Go Ministries en el municipio de Tamboril, provincia Santiago de los Caballeros. Durante su visita, el cotizado jugador de los Minnesota Timberwolves compartirá su experiencia y conocimientos en baloncesto con jóvenes y asistentes, en un evento que se llevará a cabo de 4:00 a 5:30 de la tarde.

Este encuentro forma parte del lanzamiento oficial de la afiliación de Go Ministries con World Youth Clubs, una organización que busca fomentar el desarrollo y ofrecer oportunidades a las nuevas generaciones en la República Dominicana. El evento contará también con la participación de distinguidos expositores, incluyendo a Rick Goings, presidente fundador de World Youth Clubs y ex presidente de Boys & Girls of America, y Susan Porcaro Goings, presidenta y cofundadora de World Youth Clubs y ex presentadora de televisión.

Karl-Anthony Towns, conocido cariñosamente como “Special K,” es un cuatro veces All-Star de la NBA y uno de los jugadores dominicanos más destacados en el baloncesto internacional. Su relación con la selección nacional de baloncesto de la República Dominicana se remonta a su primera participación en el Centrobasket Sub-17 en 2011. A los 16 años, hizo historia al ser parte de la Selección Absoluta en el Centrobasket 2012 celebrado en Puerto Rico, y continuó representando al país en competencias internacionales como el Preolímpico FIBA de 2013 y el Torneo Mundial de 2023 en Asia.

En su carrera en la NBA, Towns ha sido un pilar para los Minnesota Timberwolves desde su debut en 2016. Ha sido parte del mejor quinteto de novatos y ha participado en cuatro Juegos de Estrellas, donde promedió 18.8 puntos y 6.8 rebotes por partido. Con más de 573 juegos en su carrera, Towns ha demostrado ser uno de los pivots más dominantes de la liga, con un promedio de 34.0 minutos y 10.8 rebotes por juego.

El evento en Go Ministries no solo celebra el talento y compromiso de Towns con la juventud dominicana, sino que también marca un hito importante en la colaboración entre Go Ministries y World Youth Clubs, con el objetivo de empoderar a las próximas generaciones a través del deporte y la educación.