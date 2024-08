Sudán acusa a los árbitros de parcialidad tras la derrota ante Serbia

El entrenador y presidente de la federación de baloncesto de Sudán del Sur dijo que los árbitros estaban sesgados contra su equipo después de una derrota por 96-85 ante Serbia el sábado que puso fin a una emocionante racha del único equipo africano en el torneo de baloncesto masculino en los Juegos Olímpicos de París.

Bogdan Bogdanovic anotó 28 puntos para ayudar a Serbia a avanzar a los cuartos de final de la próxima semana.

El seleccionador de Sudán del Sur, Royal Ivey, señaló una amplia discrepancia en las faltas como prueba de parcialidad por parte de los árbitros del partido, y el presidente de la federación, Luol Deng, dijo que los árbitros africanos deberían formar parte de los principales torneos internacionales.

"Ellos lanzaron 31 tiros libres, nosotros lanzamos seis tiros libres". Dijo Ivey después del partido. "Vamos a contar la historia. Vamos a contar la historia real, porque eso es una farsa. ¿Cómo lanzan ellos 31 tiros libres y nosotros lanzamos seis tiros libres? ¿Cómo?

Nikola Jokic agregó 22 puntos y 13 rebotes para Serbia, que terminó segunda en el Grupo C detrás de Estados Unidos. La derrota de Sudán del Sur significa que Grecia obtiene el último comodín para la ronda eliminatoria porque tuvo una mejor diferencia de puntos que Sudán del Sur en tres partidos de la fase de grupos.

"Tenía miedo de Sudán del Sur antes del partido. Hicieron un gran torneo", dijo Bogdanovic. "Respeto a ellos. Los conocemos desde el Mundial. Realmente mejoraron".

Marial Shayok y Carlik Jones lideraron a Sudán del Sur con 17 puntos cada uno.

Ivey dijo que los árbitros se quejaron de que sus jugadores estaban parados en el área de la banca y lo amenazaron con expulsarlo por estar fuera del área del entrenador, mientras toleraban un comportamiento similar del entrenador de Serbia.

"Mis muchachos estaban ahí afuera dándolo todo, sangre, sudor y lágrimas y ¿me cuentas cómo lanzamos seis tiros libres? Lanzamos un tiro libre en la segunda mitad", dijo Ivey.

Deng, quien jugó en Duke y jugó 16 temporadas en la NBA, dijo que pensaba que la discrepancia era "deliberada".

"Sé que Serbia es conocida por el baloncesto, han sido geniales durante muchos años", dijo Deng. "La forma, el estilo de juego de los bases, es casi como si el árbitro los conociera. Está bien si los árbitros conocen a ciertos jugadores para dejarlos jugar a su estilo. Tan pronto como nuestros muchachos juegan a su estilo, reciben faltas todo el tiempo".

Cuestionó por qué parece haber una narrativa de que los jugadores africanos son agresivos.

"No sé por qué no hay árbitros africanos en los Juegos Olímpicos. Estamos en 2024", dijo Deng. "Si estamos representando al continente, entonces tenemos que estar plenamente representados. Eso es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. Pero si estos árbitros no están familiarizados con nuestro juego, con nuestro estilo, entonces no sé qué es el campeonato mundial o los Juegos Olímpicos. ¿Es solo un estilo de baloncesto europeo y no se nos permite ser agresivos?"

Sudán del Sur jugó como un equipo cuyo torneo estaba en juego. Los jugadores se tiraban al suelo en busca de balones sueltos y se apiñaban alrededor de Jokic cada vez que metía el balón en profundidad.

También hubo jugadas de esfuerzo total, como Wenyen Gabriel corriendo para un bloqueo de persecución de Aleksa Avramovic durante un primer cuarto de ritmo rápido.

Serbia, clasificada en el cuarto lugar del mundo por la FIBA, lideraba a Sudán del Sur 47-44 en el ranking 33 en el medio tiempo.

Serbia ganaba por cinco al entrar en el cuarto. Y Sudán del Sur siguió llegando. Un robo de Peter Jok y un alley-oop a Gabriel provocaron un rugido de la multitud y redujeron el margen a una canasta.

Serbia siguió haciendo tiros, usando una racha de 19-3 para tomar una ventaja de 91-74 con menos de tres minutos por jugar.

Sudán del Sur se ha preparado para ser el centro de atención de los Juegos Olímpicos desde septiembre pasado, cuando terminó la Copa del Mundo como el equipo mejor clasificado de África, ganando un lugar automático para los Juegos de París.

Pero a pesar de entrar en los Juegos Olímpicos con el ranking mundial más bajo, estaba claro que llegar a Francia nunca fue el objetivo de este equipo. Quería demostrar que pertenecía al escenario mundial junto a los mejores jugadores del deporte, como LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant y Jokic.

Sudán del Sur llamó la atención de los estadounidenses antes de los Juegos cuando lideró a Estados Unidos al final de un enfrentamiento de exhibición olímpica en Londres antes de caer finalmente por un punto.

Sudán del Sur anunció su llegada en su primer partido olímpico con una victoria por 90-79 sobre Puerto Rico. Convirtió un debut que comenzó con los organizadores tocando el himno nacional equivocado para Sudán del Sur antes del partido en la validación de que estaba listo para competir en uno de los torneos olímpicos más ricos en talento de la historia.