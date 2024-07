¿Cree Al Horford que él es un Salón de la Fama?

Algunos creen que con la conquista del trofeo de campeón de la NBA junto a los Celtics de Boston, el dominicano Al Horford ha asegurado su lugar en el Salón de la Fama del Baloncesto.

Otros consideran que ya antes de lograr el famoso anillo, Horford tenía los méritos suficientes para lograr la exaltación.

“Sería muy especial para mi y para mi familia si algún día tengo la dicha de estar en esa posición”, dice el jugador de 17 temporadas en el baloncesto profesional de Estados Unidos.

Con su anillo de campeón en la NBA, dos títulos seguidos en la NCAA con los Gators de Florida, cinco presentaciones en el Partido de Estrellas de la NBA, inclusiones en los equipos Todos-NBA y en los de mejor defensa forman un perfil digno de ser tomado en cuenta.

“Es algo que me llena de ilusión, pero solo juego y no estoy pensando particularmente en eso”, agregó el veterano baloncestista.

40 y 20

A pesar de las exigencias de la liga que se renueva con al menos 60 nuevos jugadores cada año, Horford entiende que le queda suficiente “aceite en el tanque” seguir en activo hasta los 40 años.

“Si Dios me da esa salud y me siento bien, claso que sí, especialmente en Boston, me siento muy bien con el equipo y todo lo que venimos haciendo.

Horford se convirtió en el primer dominicano en ser parte de un equipo campeón de la NBA cuando los Celtics superaron 4-1 en la final a los Mavericks de Dallas.

“Eso sería una bendición. La demanda de la liga es alta, pero voy a seguir haciendo todo lo posible por cuidarme y estar en una buena posición”, dijo el centro y delantero de 6-10 de estatura.

Entre los jugadores que han estado en al menos 20 campañas en la NBA están Vince Carter (22), LeBron James (21), Dirk Nowitzki (21), Kevin Garnett (21), Robert Parish (21), Kareem Adbul-Jabbar (20) y Kobe Bryant (20).

En el futuro

Horford está tan a gusto por la forma en que se siente en estos momentos que no ha decidido si podría seguir ligado en alguna forma al baloncesto tras su retiro.

“En realidad no se todavía ya que ahora mismo me siento muy bien jugando y enfocándome en este momento”, dice Horford quien está a 21 créditos de alcanzar su licenciatura en Comunicación.

Sin embargo descarta incursionar en alguna forma en los comentarios de televisión a pesar de estar cerca de concluir sus estudios universitarios.

“No se si sería entrenador de NBA, de pronto estaría ayudando a mi hijo (Ian), que cada día se interesa más por el baloncesto”, agregó. El padre de Al, Tito, fue el primer dominicano en jugar en la NBA (1988).

Señala que, aunque no ha determinado nada con relación a su ocupación tras cerrar su carrera, mantiene sus opciones abiertas.