Titanes derrotan a Marineros y clasifican en segundo lugar a Fase de Eliminación

Richard Bautista “Manito” anotó 18 puntos con siete asistencias, Terry Larrier encestó 23, y los Titanes del Distrito Nacional vencieron este domingo 87-79 a los Marineros de Puerto Plata, y de esa forma clasifican con el segundo lugar a la Fase de Eliminación de la Súper Liga de la LNB.

“Manito”, además atrapó siete rebotes y se robó cuatro balones, y terminó el partido tirando para un 73 por ciento de campo, fallando solamente tres disparos (11-8).

“Me he dado cuenta que como yo vaya así va el equipo, por lo que me he mentalizado bien fuerte con eso, y gracias a Dios se han visto los resultados”, sostuvo Bautista en la entrevista post-partido con los narradores de los Titanes, César Marchena y Manuel Reyes.

Los Titanes contaron con otros tres jugadores en cifras dobles en puntos. El debutante Romeao Ferguson anotó 16, Keith Jordan Jr. 14 y Anthony Criswell 12.

La victoria del equipo con sede en la provincia San Cristóbal fue su cuarta de manera consecutiva, y la sexta en los últimos siete partidos.

Esos últimos siete encuentros fueron los dirigidos por Jonathan Sarnelly, quien tuvo 5-1 como entrenador (en la victoria ante los Indios el 17 de julio no estuvo debido a la muerte de su padre).

“La química del equipo siempre ha estado altísima, cada uno entiende su rol y saben que este es un juego de conjunto. Somos el equipo número uno en defensa desde que estoy aquí, por lo que esa siempre será nuestra carta de triunfo”, sostuvo Sarnelly después del juego.

Por los Marineros, los mejores anotadores fueron los refuerzos Jarred Frame y Tyree Corbett, quienes anotaron 14 y 13 puntos respectivamente.

Acción por períodos

El primer período fue dominado por los Marineros 25-19, siendo Frame el mejor con seis puntos, mientras que por los Titanes, Larrier y Criswell fueron los mejores con cinco tantos cada uno.

Los dueños de casa les devolvieron el favor a los visitantes y se impusieron en el segundo cuarto también por seis puntos de ventaja (23-17), siendo nuevamente Criswell la punta de lanza con otros cinco puntos.

Los Titanes dominaron el tercer período 27-19, en el que Ferguson anotó ocho puntos, seguido de Larrier con siete, mientras que Bautista y Jordan Jr. anotaron seis cada uno.

El último cuarto terminó empatado 18-18. El mejor anotador fue Larrier con siete puntos.