Camacho sobre remozamiento Club María Auxiliadora: "“No hay presupuesto para hacer todo junto”

Tras el levantamiento iniciado por LISTÍN DIARIO en torno a la condición de deterioro en que se encuentra el Club Deportivo María Auxiliadora, el ministro de Deportes afirmó que ciertamente el remozamiento está en plan, pero carece de todo el dinero para llevarlo a cabo ahora.

En una entrevista concedida a este diario, Francisco Camacho explicó que debido a todas las obras que encontró en mal estado al momento de su llegada al ministerio, el presupuesto no resulta suficiente para remozarlas todas juntas.

“Hemos estado resolviendo todas las instalaciones deportivas pero siempre he dicho algo: las encontramos todas deterioradas, igual que el María Auxiliadora, pero no tenemos todo el dinero en presupuesto para arreglarlas de golpe”, sostuvo el ministro.

“Al María Auxiliadora le va llegar su momento, como le llegó al Sameji, como le llegó al GUG, al Plaza Valerio, entre otros, pero ni el Ministerio de Deportes ni el Gobierno tienen todo el dinero para resolver todas las instalaciones del país en un abrir y cerrar de ojos”, añadió el Camacho.

El ministro indicó que se ha mantenido al tanto de la situación del club desde el 2020, no obstante, sostuvo que hacer un remozamiento de un polideportivo multiuso no es algo que se logra de la noche a la mañana.

El titular de la cartera deportiva fue enfático en que por más planes que tenga, se debe tener el dinero total para poder intervenir.

“Si yo tengo en presupuesto 10 pesos pero están comprometidos, lamentablemente no puedo hacer nada aunque lo otro cueste un peso, porque ¿de dónde lo busco?, y lo que tú no tienes en presupuesto, no hay forma de conseguirlo hasta que se tenga nuevamente la disponibilidad”, añadió Camacho.

El ministro además resaltó que el deterioro que él mismo reconoce que tiene el histórico club, no se dio desde su llegada al Ministerio de Deportes, indicando que el club tenía varias décadas en descuido.

Condición del club

Un reportaje realizado por Listín Diario bajo la firma de Shaddai Eves, indica que el panorama en el club es desolador. La cancha, que una vez fue reluciente, hoy es un criadero de palomas, que han esparcido su excremento por doquier. Los jóvenes atletas están teniendo dificultades para desarrollar sus habilidades deportivas encima de las tablas de la cancha porque están podridas.

Las gradas están corroídas por el óxido, los asientos están rotos, llenos de excremento de palomas y peligrosamente inestables (algunos asientos no están y los peligrosos clavos y varillas están al aire).

Sin electricidad las luces de las canchas cuelgan inertes, muchas de ellas rotas, así como también los anotadores que en algún momento prendían luces que titilaban. Las paredes cubiertas de suciedad cuentan los años de abandono. El grafiti descolorido se mezcla con manchas de humedad, mugre y telas de araña. Además, hay mucha maleza en los alrededores.