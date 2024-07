José Alfredo Corripio recibirá un reconocimiento del club San Lázaro

El presidente de la editora HOY, José Alfredo Corripio recibirá un emotivo homenaje dentro de las festividades de los 61 años del club deportivo San Lázaro.

José Alfredo creció disfrutando de las carreras de Manolito Prince y Hugo Cabrera, dos de los íconos del club.

En los próximos días se le entregará una placa en la cancha de baloncesto del club San Lázaro, y luego, cuando comience la temporada del baloncesto superior en septiembre, José Alfredo irá a realizar un saque de honor junto a su familia.

Según los directivos de San Lázaro, se plantea dedicar "El día José Alfredo Corripio" en el baloncesto.

La placa será entregada por los directivos de San Lázaro Dimitri Mendoza, Milton Díaz y Fernando Gómez.

Al periodista Franklin Mirabal, asesor de San Lázaro, le tocó llamar a José Alfredo y comunicarle la dedicatoria.

"Esto me llena de mucha emoción. No suelo asistir a muchos homenajes, pero este me llega al corazón porque crecí viendo a los grandes jugadores del San Lázaro. Claro que acepto con mucho gusto", dijo Corripio.

Son varios los reconocimientos especiales que hará San Lázaro y los mismos serán anunciados en los próximos días.

San Lázaro llega a 61 años siendo uno de los clubes deportivos más importantes del país y en 61 años exhibe 14 coronas de campeón.