Paul George se unirá a los 76ers en un acuerdo de agente libre por 212 millones de dólares

Paul George y los 76ers de Filadelfia acordaron un contrato como agente libre por cuatro años y 212 millones de dólares, dijo la mañana del lunes una persona con conocimiento del acuerdo.

George, nueve veces All-Star, tiene la intención de firmar el contrato poco después de que se levante la moratoria de la liga sobre fichajes el 6 de julio, dijo la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo no puede anunciarse hasta ese momento.

Con George uniéndose al MVP de la NBA de 2023 Joel Embiid y al base All-Star Tyrese Maxey , los 76ers contarán con uno de los tríos más formidables de la liga mientras intentan formar un núcleo que pueda competir con el campeón de la NBA Boston.

George eligió a Filadelfia después de rechazar a Los Angeles Clippers y rechazar una opción de jugador en su contrato por $48,8 millones en 2024-2025, poniendo fin a un período de cinco años con el equipo en el que promedió al menos 21,5 puntos cada temporada.

George ha promediado 20,8 puntos a lo largo de 14 años de carrera con Indiana, Oklahoma City y los Clippers.

El intento de los Clippers de ganarlo todo con sus tres grandes integrantes, George, Kawhi Leonard y James Harden, fracasó.

"Paul nos ha informado que firmará su próximo contrato con otro equipo", dijeron los Clippers en un comunicado el domingo por la noche.

El equipo añadió: “Negociamos durante meses con Paul y su representante un contrato que tendría sentido para ambas partes, y quedamos muy separados. La brecha era significativa. Entendemos y respetamos la decisión de Paul de buscar su próximo contrato en otra parte”.

Miró hacia Filadelfia

George, de 34 años, se une a un equipo de los Sixers que siempre ha tenido un bajo rendimiento, incluso cuando Embiid se convirtió en uno de los mejores jugadores de la NBA. No han ganado un título de la NBA desde 1983 ni siquiera han avanzado de la segunda ronda de la Conferencia Este desde 2001.

Embiid, que jugará este verano para el equipo de EE. UU. en los Juegos Olímpicos de París, alimentó los rumores de que George se dirigía a Filadelfia durante una aparición televisiva juntos durante las Finales de la NBA.

"Ojalá que en esta temporada baja encontremos una manera de mejorar y, ya sabes", dijo Embiid, haciendo una pausa para mirar de reojo a George, "agregue algunas piezas".

Los 76ers no han logrado encontrar las piezas adecuadas para formar un equipo ganador en torno a Embiid, fallando con Ben Simmons, Jimmy Butler, Harden y la lista continúa. El presidente del equipo, Daryl Morey, se había preparado para esta oportunidad durante años, construyendo una plantilla con prácticamente todos los contratos vencidos al final de la temporada pasada. Embiid y Maxey, que se espera que firmen un contrato de cinco años por 205 millones de dólares este verano, son los únicos jugadores clave que quedan en un equipo que perdió ante los New York Knicks en la primera ronda de los playoffs del Este.

Los 76ers fortalecieron su plantilla con la esperada incorporación del centro Andre Drummond, ya que Morey está listo para construir el resto de la plantilla en torno a su último intento de formar un Big 3.

George ha sido seis veces miembro del equipo ideal de la NBA. Ha sido cuatro veces miembro del equipo defensivo de la NBA y fue el jugador que más mejoró en la liga en 2013. Fue finalista tanto para el premio al Jugador Más Valioso de la NBA como para el premio al Jugador Defensivo del Año en 2019, cuando lideró la liga con 2,21 robos por partido. George tampoco ha jugado nunca en una final de la NBA.

Al igual que Embiid, el historial de lesiones de George debería ser motivo de preocupación para los 76ers. George jugó 76 partidos la temporada pasada, la primera vez que jugó más de 56 desde 2018-19.

Aún así, con pocas opciones disponibles y aproximadamente 65 millones de dólares en espacio en el tope salarial, los 76ers no tuvieron más opción que perseguir a una estrella envejecida, pero aún de élite, como George.

"Estamos planeando ser el mejor equipo del Este la próxima temporada", dijo Morey durante el draft de la NBA.

George al menos los mantiene en la mezcla en el Este.