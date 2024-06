LeBron James se declara agente libre pero firmaría otra vez con Lakers

LeBron James no optará por lo que habría sido un contrato de 51,4 millones de dólares para la próxima temporada y en su lugar buscará un nuevo acuerdo con Los Ángeles Lakers, dijo el sábado una persona con conocimiento de la decisión.

Los términos del nuevo acuerdo podrían finalizarse rápidamente, dijo la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque ni James ni los Lakers revelaron la decisión públicamente. ESPN, The Athletic y Los Angeles Times informaron la decisión el sábado temprano.

La medida se encuentra entre las que se producen justo antes del período de agencia libre de la NBA, que comienza formalmente a las 6 p.m. hora del Este del domingo, aunque ya se han acordado al menos $1.2 mil millones en contratos debido a nuevas reglas que permitieron a los equipos hablar con sus propios jugadores. sobre nuevos acuerdos, en muchas situaciones, que comienzan el día después de las Finales de la NBA.

Entre los que ya han acordado acuerdos que no se podrán concretar hasta que se inicie el nuevo año de la liga el 6 de julio: los compañeros de equipo de Toronto Scottie Barnes e Immanuel Quickley, Bam Adebayo de Miami , Pascal Siakam de Indiana y OG Anunoby de Nueva York .

Se esperaba que LeBron James técnicamente fuera agente libre. También se esperaba que se quedara con los Lakers .

Los Lakers seleccionaron a Bronny James , el hijo mayor de LeBron James, el jueves en la segunda ronda del draft, colocándolos en posición de tener el primer dúo de padre e hijo en la cancha en la historia de la NBA. Y con un nuevo acuerdo, incluso es posible que LeBron James pueda firmar por un número menor del que podría haber ordenado para darle a los Lakers flexibilidad financiera adicional para otros movimientos.

LeBron James es cuatro veces campeón y le faltan unos 20 millones de dólares para convertirse en el primer jugador en la historia de la liga en superar los 500 millones de dólares en ingresos dentro de la cancha. Si a esto le sumamos sus numerosas inversiones y emprendimientos fuera de la cancha, se presume que su patrimonio neto supera los mil millones de dólares desde hace algún tiempo.

Cumplirá 40 años en diciembre y esta temporada igualará a Vince Carter en términos de más temporadas jugadas en la historia de la NBA; La campaña 2024-25 será la número 22 de James en la liga. Promedió 25,7 puntos, 7,3 rebotes y 8,3 asistencias la temporada pasada, siendo el jugador activo de mayor edad de la liga.