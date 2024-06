Magic, Wade y Brady, entre propietarios de franquicias WNBA

El amor de Magic Johnson por el baloncesto lo motivó a salvar a Los Angeles Sparks de retirarse y también lo puso a la vanguardia de lo que ahora es una tendencia creciente de la WNBA.

Diez años después de convertirse en propietario mayoritario, el valor del equipo ha aumentado y otros ex atletas profesionales están comprando la liga. La WNBA se está posicionando para ser una buena inversión a largo plazo con un acuerdo televisivo inminente y una mayor atención en torno a una clase de novatos encabezada por Caitlin Clark y Angel Reese.

"No lo era antes", dijo Johnson sobre la WNBA como una buena inversión en una entrevista telefónica con The Associated Press. “Lo fue, amamos el juego. Nos encanta el baloncesto femenino, nos encanta el hecho de que tuvimos la oportunidad de comprar Sparks cuando era la marca número uno. La marca que todo el mundo conoce, pero ahora es una gran inversión. Sólo va a mejorar”.

Otros han tomado nota en los últimos años.

Dwyane Wade es copropietario de los Chicago Sky, que compró el año pasado. Tom Brady hizo lo mismo con los Las Vegas Aces. Alex Rodríguez es socio limitado de los Minnesota Lynx.

Las ex jugadoras de la WNBA Sue Bird y Renee Montgomery se han unido a los grupos de propietarios de Seattle Storm y Atlanta Dream, respectivamente.

“Saben que el juego está en pleno auge, saben que es el momento adecuado”, afirmó Johnson.

Sportico valoró cuatro equipos en más de 100 millones de dólares. Los grupos propietarios de los equipos de expansión en Golden State y Toronto que comenzarán a jugar en 2025 y 2026 recaudaron más de $100 millones que incluyeron tarifas de expansión récord, inversión en la experiencia del jugador, las mejores instalaciones de su clase y negocios iniciales. costos de operaciones. The Dream fue el último equipo en expansión y ese grupo propietario pagó una tarifa de entrada de $10 millones en 2008, que no incluía los costos operativos.

Marc Ganis, presidente y cofundador de la firma consultora de negocios deportivos Sportscorp, dijo que la WNBA parece estar en el camino correcto para convertirse en una buena inversión a largo plazo, pero todavía está subsidiada por la NBA. Dijo que un nuevo acuerdo televisivo contribuiría en gran medida a aumentar los valores del equipo.

A Ganis no le sorprende el creciente número de atletas profesionales que se unen a grupos de propietarios.

“Hay múltiples propósitos detrás de las inversiones de deportistas antiguos y actuales en deportes más pequeños y, en particular, en deportes femeninos”, dijo. “En su mayor parte, no invierten mucho dinero y obtienen una enorme cantidad de crédito social. Obtienen valor de ello incluso si las finanzas del propio equipo no funcionan”.

Wade y Johnson dicen que saben que hay otros exjugadores que buscan invertir en la WNBA. La gran tenista Serena Williams dijo hace un mes que estaba “súper interesada” en involucrarse en la propiedad del equipo.

“Creo que es una gran señal de que se trata de una inversión comercial inteligente”, dijo la comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert. “No se puede transmitir un evento deportivo sin que aparezca algún anuncio. Eso no sucedía en absoluto cuando llegué a esta liga. Estoy muy emocionada por eso. Todo el mundo habla de la WNBA, de lo bueno y lo malo”.

Si bien Johnson se involucró para salvar una franquicia, Brady dijo que parte de su interés en los deportes femeninos se debe en parte a sus hermanas.

"Mi amor por los deportes comenzó cuando era niño, acompañando a los juegos de mis hermanas mayores", escribió el siete veces campeón del Super Bowl en un correo electrónico. “Siempre he sido una gran admiradora y defensora del deporte femenino. Cuando asistí a mi primer partido de Aces, sus fanáticos me llenaron de energía y me inspiraron el increíble talento de los jugadores.

“La WNBA continúa expandiéndose y generando un impacto global, demostrando su compromiso de empoderar a las futuras generaciones de atletas. Estoy muy orgullosa de ser miembro de la familia Aces y ayudar a hacer crecer el deporte”.

Wade siempre había sido fanático del equipo de su ciudad natal, el Chicago Sky. Su madre, JoLinda, compró abonos de temporada cuando la franquicia nació en 2006 y para el jugador del Salón de la Fama de la NBA era importante que su madre y su hermana también tuvieran acciones de propiedad en el equipo.

“Me encantaría hacer esto, pero solo si mi madre y mi hermana pueden ser parte de esto, ya sabes, de una manera en la que realmente se sientan parte de esto y no solo para ir a un juego”, dijo Wade sobre sus conversaciones con el grupo de propietarios de Sky. “Y ellos amablemente dijeron que sí y que serían parte del grupo de propietarios. Me encanta que mi madre pueda caminar y decir que está comprometida con Chicago Sky”.

Montgomery vio el valor potencial de la WNBA como jugadora de la liga antes de pasar a ser propietaria del Dream.

“Invertir funciona bien cuando se ve que se avecina una tendencia”, afirmó. “Como estoy involucrada en el deporte femenino, entiendo el juego y el valor del deporte femenino. La gente no veía ese valor que yo veía antes de que se produjera la ola”.

Ser propietarios de la liga también le ha proporcionado al grupo de ex profesionales la oportunidad de tener rivalidades amistosas entre ellos.

“Me encanta ganarles a mis amigos”, dijo Johnson riéndose. “Ahora mismo no puedo decir nada sobre Tom, ya que son campeones consecutivos”.

Brady se hizo eco del sentimiento de Johnson.

“¿A quién no le gusta hablar un poco de basura? Magic sabe que todo es por diversión, ¡y los Aces lo hacen demasiado fácil!”, dijo Brady en el correo electrónico. “Los jugadores son atletas fenomenales con una ética de trabajo increíble. Siguen demostrando que son el equipo más difícil contra el que competir y tengo la oportunidad de estar en primera fila observándolos y admirándolos”.

El Sky de Wade venció al Sparks de Johnson en el primer encuentro entre ambos equipos el mes pasado. No volverán a jugar hasta después del receso olímpico el mes próximo.

"Por supuesto. Quieres poder enviar ese mensaje de texto”, dijo Wade sonriendo. "Eso es lo bueno, es algo no escrito, tácito, cuando tus equipos juegan entre sí, automáticamente hay una conversación (basura)".