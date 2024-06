Reales y Leones en la apertura del torneo de la Liga Nacional de Baloncesto

El Palacio de los Deportes Fernando Teruel de La Vega servirá este martes 18 como el escenario oficial para la apertura 2024 de La Súper Liga de la LNB, con los campeones Reales recibiendo a los Leones de Santo Domingo a las 8:00 de la noche.

En la defensa de su corona, los veganos volverán a ser encabezados por el técnico argentino Daniel Maffei y comenzarán con un núcleo nativo encabezado por Víctor Martínez, Lewis Duarte y los refuerzos Quade Green (PG), Nahziah Carter (G/F), Eric Williams Jr. (SF) y Sterling Manley (C).

Dirigente debutante

Mientras que los Leones tendrán el ingrediente de Eulis Báez debutando como dirigente, jugadores de la talla de Kevin Pérez y Ángel Puello, además de los importados Emmit Holt (SF) y Brachon Griffin (G).

También a las 8:00 de la noche, los Soles del Este visitarán a los Titanes del Distrito en el Polideportivo de San Cristóbal.

La franquicia de Soles, que jugará sus partidos como locales en el Rolando Ramírez de San Pedro de Macorís, tendrán como dirigente a Víctor Peña y volverán a ser comandados por el canastero Gerardo Suero, con extranjeros de la talla de E.C. Matthews (G), Hameir Wright (SF) y Dikembe André (C).

Los subcampeones

Mientras que los Titanes, subcampeones del año pasado, serán pilotados por Carlos Medina y esta vez iniciarán con su estelar Richard Bautista. El club ya anunció al refuerzo Keith Jordan Jr. (G/F), junto con Terry Larrier (SF), Amari Haynes (C) y Landon Kirkwood (G).

El miércoles 19, los Indios de San Francisco de Macorís visitarán a los Cañeros del Este en el Eleoncio Mercedes y los Marineros de Puerto Plata a los Metros de Santiago en el Oscar Gobaira. Ambos duelos arrancarán a las 8:00 de la noche.

Los Cañeros, dirigidos por Richi González, tienen en Yeison Colomé a su principal figura, junto a los foráneos Zak Irvin (SF), Manny Payton (PG), Will Brown (C) y Lucas Caue (PF). De su lado, los Indios mantienen la experiencia del estratega Richard Ortega y se apoyarán en Luismal Ferreiras y en los refuerzos Justin Patton (C), Tony Farmer (SF), Jordan Allen (G) y Darnell Edge (PG).

Asimismo, los Marineros serán dirigidos por José “Maita” Mercedes, con Bernardo Polanco y Anderson Mirambeaux entre sus principales criollos y los importados Rakeem Christmas (C), Daviyon Draper (SF) y Isaiah Williams (G). Los Metros serán conducidos por J. P. Clark, Miguel Dicent y Robert Glenn estarán entre sus nativos y Sir’ Jabari Rice (G), Davion Mintz (G), Kyler Edwards (G) como refuerzos.

Estelares más adelante fortalecerán el circuito

Gelvis Solano (Reales), Jugador Más Valioso del campeonato 2023, es uno de los atractivos que estarían sumándose mientras avance el torneo. También: Jassel Pérez (Titanes), Eloy Vargas (Metros), Anyeuri Castillo (Soles), Juan Miguel Suero (Indios), Marques Townes (Marineros), Eddy Polanco (Leones), Brayan Martínez (Cañeros), entre otros.

Formato, TV y horarios

Cada conjunto disputará 14 compromisos de Serie Regular y los mejores seis clasificados avanzarán a la Fase de Eliminación para jugar 10 choques más. Los cuatro mejores de esa fase pasarán a las Semifinales, con el primer lugar enfrentando al cuarto y el segundo al tercero, en formato de series 5-3. Los triunfadores irán a la Gran Final, que será un 7-4.

Los juegos de la Súper Liga LNB 2024 serán transmitidos por los canales SiTV (38 de Altice, 60 de Claro y 61 de Aster) y por CTT 49, ambos con cobertura nacional, además del YouTube LNBRD. De martes a sábado, el salto al centro será a las 8:00 de la noche, mientras que los domingos a las 5:00 de la tarde. Lunes y jueves habrá descanso.