Caitlin Clark queda fuera de la lista olímpica y parece ser lo correcto

USA Basketball parece dispuesto a hacer lo correcto, pero no lo divertido. Llámelo una rara victoria de la realidad y la competencia sobre el marketing y el dinero.

Incluso el mayor fanático de Caitlin Clark en Estados Unidos puede apreciar eso; una victoria para lo que debería ser en lugar de lo que normalmente ocurre.

La lista olímpica de baloncesto femenino de EE. UU. comenzó a filtrarse este fin de semana, una noticia que, antes de este año, sólo importaba a los fanáticos más acérrimos del baloncesto femenino.

Según se informa, la plantilla de 12 jugadoras contará con Kahleah Copper , Napheesa Collier , Chelsea Gray , Brittney Griner , Sabrina Ionescu , Jewell Loyd , Kelsey Plum , Breanna Stewart , Diana Taurasi , Alyssa Thomas , A'ja Wilson y Jackie Young , según múltiples medios. puntos de venta.

No incluido en la lista: Clark , que es la jugadora de baloncesto más popular del país.

El comité de selección está formado por la entrenadora en jefe de Carolina del Sur y ex entrenadora de EE. UU. y tres veces olímpica Dawn Staley, la entrenadora asistente de LSU y tres veces olímpica Seimone Augustus, la entrenadora de Old Dominion y dos veces olímpica DeLisha Milton-Jones, presidenta de Connecticut Sun Jennifer Rizzotti y la ejecutiva de la WNBA Bethany Donaphin.

Debido al dominio estadounidense, el baloncesto femenino es generalmente una de las competiciones menos dramáticas y discutidas en los Juegos Olímpicos de verano. Estados Unidos ha ganado nueve de las últimas 10 medallas de oro, incluidas siete consecutivas que datan de 1996 en Atlanta .

El margen medio de victoria en el partido por la medalla de oro durante ese tramo: 23,4 puntos.

A menos que seas un fanático del baloncesto desigual y no competitivo, es difícil entusiasmarse demasiado con los Juegos Olímpicos.

Es poco probable que eso cambie en París el próximo mes. El consenso general del mercado es que Estados Unidos tiene -1800 para ganar el oro. El equipo está tan cargado, especialmente en comparación con otros países donde el juego tiene generaciones de retraso, que debe haber sido tentador para USA Basketball darle un lugar final en la lista a Clark.

Aunque solo fuera vender camisetas para financiar el crecimiento de la operación, ella tendría sentido en ese nivel. Además, un deporte que atrae poca atención en el abarrotado calendario olímpico recibiría un impulso significativo.

Algunos puristas de la WNBA pueden cuestionar o incluso enfadarse ante la popularidad de Clark, pero como dice el viejo refrán, en cuestiones de gusto, el cliente siempre tiene la razón. Gran parte del público la ama, su juego, su historia, etc. Los tres logotipos pueden ser más atractivos que un box-out correctamente ejecutado.

No se puede negar que Clark ha generado índices de audiencia televisivos, dólares de patrocinio y asistencia masivos, incluso mientras se adapta al juego profesional (desde la rutina de la competencia hasta los empujones contra la cancha) para un equipo de Indiana bastante terrible.

Los Juegos Olímpicos son una oportunidad de marketing de oro para todos los deportes. Es por eso que en 1992 el entonces comisionado de la NBA, David Stern, presionó para que sus estrellas formaran un “Dream Team”, no sólo para el público estadounidense sino para lograr un atractivo mundial.

Treinta y dos años después, muchos de los mejores jugadores de la liga son internacionales: Luka Dončić (Eslovenia), Nikola Jokić (Serbia), Giannis Antetokounmpo (Grecia) y el debutante Victor Wembanyama (Francia), entre otros.

Caitlin Clark no es Michael Jordan, Larry Bird o Magic Johnson (todavía), pero es lo más importante que ha llegado al baloncesto femenino en mucho tiempo, si es que alguna vez lo ha hecho.

Entonces, incluso si actualmente no es una de las 12 “mejores” jugadoras estadounidenses, ¿la pondrían en la lista, aunque sólo fuera para atraer la atención de los mejores jugadores? En una decisión subjetiva, ¿debería esto contar?

Formar un equipo no es preciso. Esto no es, digamos, calificar para los 100 metros lisos. Se trata de quién cruza la línea primero (o segundo o tercero). No existe una forma cuantificable de medir a un jugador de baloncesto y, como en cualquier deporte de equipo, las cosas más allá de los puntos y los rebotes tienen valor.

Quizás necesites un especialista defensivo. Quizás necesites un centro extra. Tal vez solo necesites a alguien que se esfuerce mucho en la práctica incluso si sabe que no jugará al día siguiente.

Tal vez necesites que la próxima generación de líderes pruebe los Juegos Olímpicos. Tanto Taurasi como Stewart formaron equipos como novatos. Ese Dream Team masculino original tomó a Christian Laettner, directamente salido de Duke.

O tal vez necesites a alguien que entusiasme a los fans.

No es que la presencia de Clark fuera a avergonzarme. Puede que no haya demostrado ser mejor que las del plantel, pero su carrera inicial en la WNBA demuestra que la joven de 22 años puede jugar con ellas. El viernes, perdió 30 puntos ante Washington ... frente a 20.333 aficionados, la mayor multitud que la liga ha visto en 17 temporadas.

Más notablemente, ella seguiría siendo mucho mejor que casi cualquier oponente. Estados Unidos va a ganar de todos modos.

Así que el camino para poner a Clark en la plantilla estaba ahí para USA Basketball. Fue un poco sinuoso, pero estaba ahí.

En cambio, aparentemente se optó por enviar simplemente a nuestro mejor equipo.