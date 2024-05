Charlotte Hornets contratan a Charles Lee como nuevo dirigente

Los Charlotte Hornets nombraron a Charles Lee como su entrenador en jefe el jueves, con la esperanza de que le dé un giro a la franquicia de la NBA que ha luchado durante mucho tiempo.

Lee, de 39 años, se une a los Hornets después de trabajar como entrenador asistente principal de los Boston Celtics. Lee completará la carrera de los Celtics en los playoffs antes de unirse a los Hornets a tiempo completo. Lee pasó cinco temporadas con Mike Budenholzer antes de unirse a los Celtics el verano pasado.

Lee recibió un contrato de cuatro años con los Hornets, según una persona familiarizada con la situación.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los términos del acuerdo no se hicieron públicos.

Lee reemplaza a Steve Clifford, quien anunció antes del final de la temporada regular que dejaría el cargo de entrenador de los Hornets después de dos temporadas en su segunda etapa con el club. Los Hornets terminaron 21-61 esta temporada, empatados con los Portland Trail Blazers en el tercer peor récord de la liga.

"Los Hornets tienen un núcleo de jugadores jóvenes y talentosos y estoy entusiasmado con nuestro futuro y lo que podemos construir aquí", dijo Lee. "Hay pocos lugares tan apasionados por el baloncesto como las Carolinas, y espero venir a Charlotte y ponerme a trabajar".

Lee es muy respetado en los círculos de la NBA como una potencial estrella en ascenso en las filas de los entrenadores.

Lideró a los Milwaukee Bucks al campeonato de la NBA 2020-21 como entrenador en jefe asociado. A lo largo de sus 10 temporadas en la NBA, los equipos de Lee han acumulado un récord de temporada regular de 510-291 (.637), llegaron a los playoffs nueve veces, capturaron siete títulos divisionales y obtuvieron cinco cabezas de serie No. 1 de la Conferencia Este.

En cuatro de las últimas seis temporadas, Lee ha ayudado a entrenar a equipos que terminaron la temporada regular con el mejor récord de la NBA.

Esta temporada los Celtics terminaron la temporada regular con el récord más alto de la NBA (64-18), marcando la cuarta mayor cantidad de victorias en una temporada en la historia de la franquicia. Los Celtics lideraron la NBA en rating ofensivo y neto y terminaron terceros en rating defensivo.

En Charlotte, Lee heredará un equipo que no ha llegado a los playoffs en las últimas ocho temporadas, la sequía más larga de la liga. Charlotte no ha ganado una serie de playoffs en 22 años, un lapso que incluyó más de una década con el gran Michael Jordan de la NBA como propietario.

Jordan vendió los Hornets a Rick Schnall y Gabe Plotkin el año pasado. Los copropietarios han estado ocupados desde entonces, reemplazando al gerente general Mitch Kupchak, quien también renunció, por Jeff Peterson.

Lee trabajará junto a Peterson para supervisar la reconstrucción.

"Su gran carácter y su capacidad para conectarse con los jugadores y al mismo tiempo inculcar una cultura de responsabilidad nos serán de gran utilidad a medida que construimos un equipo competitivo diseñado para el éxito a largo plazo", dijo Peterson en un comunicado. “Charles posee un pedigrí de campeonato con un amplio conocimiento del baloncesto y experiencia en la NBA, tiene una tremenda ética de trabajo y es un gran comunicador. Él comparte nuestra visión de esta organización y espero asociarme con él para construir algo especial aquí en las Carolinas”.

Los Hornets cambiaron a Gordon Hayward a Oklahoma City, Terry Rozier a Miami y PJ Washington a Dallas antes de la fecha límite en movimientos que trajeron a Tre Mann, Vasa Micic, Grant Williams, Seth Curry y Davis Bertans a Charlotte.

Los Hornets tienen algunos talentos jóvenes alrededor del cual construir, incluida la selección general número 2 del año pasado, Brandon Miller, el armador All-Star de 2022, LaMelo Ball, y el centro Mark Williams, aunque los dos últimos han tenido problemas para permanecer en la cancha debido a lesiones. Miller promedió 17,3 puntos por partido como novato y disparó un 37% desde el rango de 3 puntos.

Lee comenzó como entrenador en su alma mater, la Universidad Bucknell, donde fue asistente durante dos temporadas (2012-14). Durante su tiempo como jugador, llevó a los Bison a dos títulos de la Patriot League y las únicas dos victorias en el torneo de la NCAA en la historia de la escuela, incluida una victoria sobre el No. 3 Kansas como sembrado No. 14 en 2005. Fue incluido en el Bucknell. Salón de la Fama del Atletismo en 2017. Luego jugó cuatro temporadas profesionales en el extranjero, en Israel, Bélgica y Alemania.

Los Hornets dijeron que Lee será presentado en una conferencia de prensa después de la carrera de los Celtics por los playoffs.