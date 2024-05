Brittney Griner aún se está adaptando tras la terrible experiencia en la prisión rusa

Brittney Griner continúa sus esfuerzos por establecerse en una rutina normal luego de su liberación de una prisión rusa hace 17 meses .

La vida ya no es lo que era para la perenne All-Star de la WNBA.

El pívot de 6 pies 8 pulgadas luce diferente y tiene diferentes prioridades. Atrás quedaron sus familiares rastas que no pudieron mantenerse durante su encarcelamiento. Ella visita regularmente a un terapeuta para que la ayude a sobrellevar su situación después de estar encarcelada durante 10 meses. Y desde su liberación, Griner ha abogado por el regreso de otros estadounidenses detenidos en el extranjero.

Se ha reunido con el presidente Joe Biden dos veces desde su liberación, incluida una vez el mes pasado en Phoenix.

"Tengo que hablar con él sobre un par de personas y mantenerlo en la mente de todos", dijo la estrella de Phoenix Mercury en una entrevista telefónica con The Associated Press. “Quieres conseguir exposición y eso lo mantiene en primer plano en la mente de la gente. Haga que la gente rinda cuentas”.

Griner fue detenida en un aeropuerto de Moscú en febrero de 2022. Las autoridades rusas dijeron que un registro de su equipaje reveló cartuchos de vaporizador que contenían aceite derivado del cannabis.

Ella comparte detalles sobre la desgarradora experiencia en su nuevo libro, “Coming Home”, que se publicará el martes.

Griner espera que cualquiera que lea el libro se lleve una idea vívida de lo que tienen que soportar los detenidos. Dijo que es por eso que le tomó toda la temporada pasada escribirlo con Michelle Burford.

“No dejé nada fuera de la detención, de estar allí, de las condiciones. Todo lo que pudimos incluir en un libro, básicamente lo hicimos”, dijo Griner. “La gente se sorprenderá con algunas de las cosas.

"Espero que esto permita comprender un poco más las condiciones por las que pasan los detenidos".

Griner dice que es importante que la gente tenga una idea clara de lo que supone para los estadounidenses que aún no han regresado a casa, incluidos Paul Whelan y Evan Gershkovich, para que nadie abandone la lucha.

“Fue necesario que todos se unieran para traerme a casa”, dijo. Los funcionarios del gobierno "tienen que tomar decisiones realmente difíciles".

Griner, quien se reunió por primera vez con el presidente Biden en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en 2023, unos meses después de su regreso a Estados Unidos, dijo que ella y sus compañeras de equipo de la WNBA deben mantener el impulso para que todos regresen a casa.

"¿Como vamos a hacerlo? ¿Traer familias, reproducir vídeos y darles tiempo de emisión? ella dijo. “Tal vez alguien que no lo sabe, ve (el libro) y escribe una carta al Congreso que inclina la balanza para que alguien regrese a casa”.

Griner dijo que sus días de jugar baloncesto en el extranjero durante la temporada baja de la WNBA han terminado.

Aunque muchas jugadoras de la WNBA todavía juegan en ligas internacionales para complementar sus salarios de la liga, Griner dijo que ya no está, excepto con USA Basketball. Espera estar en el equipo olímpico en los Juegos de París este verano, y las probabilidades están a su favor de que así sea.

Griner había jugado en China durante algunos años durante la temporada baja de la WNBA, antes de mudarse a Rusia, donde había jugado desde 2015 antes de su arresto.

Sin embargo, no es sólo su terrible experiencia en Rusia lo que la mantendrá en casa. La esposa de Griner, Cherelle, está esperando el primer hijo de la pareja.

"La única vez que iré al extranjero es con el equipo de EE. UU.", dijo Griner. “Necesito estar en Estados Unidos. A punto de ser padre. Lo último que quiero hacer es entrar y salir de la vida de mi hijo. Quiero estar ahí para todo. No quiero desarraigar a mi familia y llevármela al extranjero conmigo. Es demasiado."

Griner, quien ha sido defensora de la salud mental durante la última década, dijo que ve a un terapeuta con regularidad, algo que hizo durante varios años antes de ir a Rusia, y eso la ayuda a procesar lo que soportó mientras estaba en prisión.

"Son fundamentales para mi salud mental", dijo Griner sobre sus sesiones. “Todo el mundo puede beneficiarse de tener alguien con quien hablar. Alguien fuera de su vida cotidiana. Simplemente ayuda tener una perspectiva de la vida diferente a la de alguien.

"De esa manera, si te sientes nervioso o tienes dificultades con algo, es muy beneficioso".

La jugadora de 33 años se tomó un descanso de salud mental durante varios días el verano pasado durante la temporada de la WNBA y se perdió tres partidos. Comenzará su duodécimo año en la liga el 14 de mayo.

Griner lo espera con muchas ganas tras la acogida que recibió a su regreso el año pasado. Uno de los únicos aspectos positivos que Griner se llevará de su terrible experiencia fue el gran apoyo que recibió de la gente en forma de cartas que le escribieron en prisión.

"Las cartas de los fanáticos, compañeros de equipo, oponentes, gerentes generales fueron increíbles; todos significaron mucho para mí", dijo. “A veces estaba muy oscuro, especialmente durante el juicio. Cuando estuve aislada durante semanas, fue una montaña rusa emocional y esas cartas me hicieron recordar que no me habían olvidado”.