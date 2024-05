Cavaliers y Magic se juegan su destino este domingo por el pase a la siguiente ronda

Donovan Mitchell se esforzó hasta sus límites físicos, dejando todo lo que tenía en la cancha mientras intentaba eliminar al precoz Orlando Magic.

"La estrella de Cleveland se quedó corta" . Tiene otra oportunidad.

Uno mas. Juego 7.

“Las dos mejores palabras en deportes”, dijo Mitchell el viernes por la noche.

Incapaces de encontrar una manera de ganar como visitantes, los Cavs y el Magic resolverán su serie el domingo en un apropiado final en el que el ganador se lo lleva todo entre dos equipos que han expuesto públicamente sus fortalezas y debilidades durante seis juegos.

Sólo uno avanza para enfrentar a los Boston Celtics, las bestias de la Conferencia Este que descansarán bien para cualquier equipo que escape de este punto muerto entre Cavs y Magic.

Para Mitchell, quien anotó 50 puntos (incluidos los últimos 22 de Cleveland y los 18 en el último cuarto) durante su actuación virtuosa en la derrota del viernes por 103-96 en el Juego 6, todo lo que sucedió antes de esto casi no tiene sentido, un acto de apertura prolongado. .

“Todo lo que has hecho durante seis partidos realmente se va por la ventana. Se trata de desesperación y voluntad”, dijo. “¿Cómo encontramos maneras de ser continuamente implacables? No tengo ninguna duda de que apareceremos. No tengo ninguna duda de que Cleveland aparecerá”.

Sería útil para Mitchell si aparecieran algunos de sus compañeros de equipo más.

Estuvo prácticamente solo durante largos períodos en el Juego 6 mientras intentaba llevar a los Cavs a la meta y ganar una serie de playoffs sin LeBron James por primera vez desde 1993.

Mitchell lo hizo con un mal humor en la rodilla izquierda que estalló durante la segunda mitad, pero apenas lo frenó. Pero aunque hizo su parte y su compañero de defensa Darius Garland añadió 21 puntos, el resto de la alineación de Cleveland, que no contaba con el centro Jarrett Allen debido a una lesión en las costillas, contribuyó sólo con 25 y acertó 10 de 33 tiros.

El alero de los Cavs, Evan Mobley, cuyo bloqueo a Franz Wagner en los últimos segundos selló la victoria de Cleveland por un punto en el Juego 5, anotó sólo tres puntos en cinco tiros y tuvo problemas después de torcerse el tobillo en la primera mitad.

Mobley cojeaba notablemente después del partido.

El Magic aprovechó las deficiencias de la primera línea de los Cavs y dominó por dentro, superando a Cleveland 66-38 en la pintura y ganando la batalla de rebotes 48-38. Jugando con su habitual agresividad, Orlando también disfrutó de una disparidad en la línea de tiros libres con 26 intentos frente a 10 de Cleveland, una brecha que probablemente se reducirá como visitante.

Y aunque mucho de esto es nuevo para el Magic, que ganó sólo 22 juegos hace dos años y 34 el año pasado, hay una confianza silenciosa en que un equipo joven se ve obligado a crecer rápidamente.

El escenario no ha abrumado a Orlando hasta este momento, y el entrenador Jamahl Mosley cree que su equipo está listo para enfrentar la situación definitiva en la que ganarán o no.

"Estos muchachos recuerdan lo que los trajo aquí", dijo Mosley. “Obviamente, entienden la magnitud. Pero también hemos sido el mismo equipo todo el año, la forma en que jugamos, lo que les hemos pedido y pedido que hagan: jugar con un sentido de urgencia todas las noches, jugar duro todas las noches, jugar para cada uno. otros cada noche, defiende a un ritmo alto.

"No cambia, no importa el juego".

Ese ciertamente parece ser el caso del delantero del Magic Paolo Banchero, quien anotó 39 en el Juego 5 , 27 en el Juego 6 y promedia 25,2 puntos en su primera serie de playoffs.

El joven de 21 años aparentemente no se ha inmutado ante los reflectores, que están a punto de volverse más brillantes y cálidos que cualquier cosa que él y sus compañeros de equipo hayan experimentado.

Banchero confía en que el Magic no se achicará.

“Nadie realmente creía en nosotros hace un par de años y el año pasado, pero creíamos el uno en el otro y eso es todo lo que nos decíamos, que sabemos de lo que éramos capaces como grupo”, dijo. "El hecho de que lo estemos haciendo es asombroso".