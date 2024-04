Luka Doncic guía Mavs a vencer Clippers y tomar ventaja de 2-1 en la serie

uka Doncic llamó a sus entrenadores durante una ráfaga de triples de James Harden.

La superestrella de los Mavericks y campeón anotador de la NBA quiso defender al escolta estrella de Los Angeles Clippers.

De repente, la defensa es lo primero en Dallas.

Doncic sumó 22 puntos, 10 rebotes y nueve asistencias, y los Mavericks lograron una victoria de 101-90 sobre los Clippers el viernes por la noche para tomar una ventaja de 2-1 en la serie de primera ronda.

Los Mavs montaron la misma defensa que les dio la ventaja de campo con una victoria en el Juego 2 en Los Ángeles, y ganaron en Dallas tres años después de perder los tres juegos de primera ronda en su cancha en una derrota de siete juegos ante los Clippers. El Juego 4 es el domingo en Dallas.

"Creo que todos vemos que cuando estamos en el lado defensivo, hay una mirada diferente en los ojos de todos", dijo el pívot novato Dereck Lively II, quien anotó sus 13 puntos en la primera mitad cuando los Mavs iniciaron su juego de globo con 10 volcadas antes del descanso. "Es como ser agresivo y ser el agresor a pesar de que tienen el balón".

Daniel Gafford, compañero de equipo de Lively como clavado y protector del aro, tuvo un bloqueo enfático de un intento de clavada de Paul George a principios del último cuarto mientras Dallas tomaba el control definitivamente en un partido con cinco faltas técnicas, una falta flagrante y dos expulsiones.

Harden anotó 21 puntos para los Clippers, pero solo siete después del medio tiempo, mientras que sus compañeros George y Kawhi Leonard tuvieron poco impacto.

Norman Powell también tuvo 21 e Ivica Zubac tuvo 19 puntos y ocho rebotes. Pero los Clippers tuvieron 19 pérdidas de balón y los Mavericks tuvieron siete bloqueos, tres de ellos de Gafford y dos de Lively.

George lidió con problemas de faltas y terminó con siete puntos, cinco rebotes, cinco asistencias y cinco faltas.

Leonard nunca lució cómodo en su segundo partido de regreso después de perderse nueve partidos por una inflamación en la rodilla derecha y tuvo nueve puntos y nueve rebotes.

"Simplemente no respondió de la manera que queríamos después del primer juego", dijo Leonard sobre su rodilla reparada quirúrgicamente. "Pero lo vamos a hacer bien. El tiempo lo dirá. Estamos haciendo todo lo correcto".

Kyrie Irving recibió su cuarta falta a principios de la segunda mitad antes de anotar 19 de sus 21 puntos en los últimos 13 minutos, incluidos ocho en los últimos 1:18 del tercer cuarto. El coprotagonista de Doncic fue fundamental para que Dallas reconstruyera una ventaja de 18 puntos que se había reducido a seis.

Un juego ya de por sí irritable alcanzó un punto de ebullición a mediados del último cuarto cuando Russell Westbrook golpeó a Doncic después de cometer una falta.

Westbrook fue sancionado por una técnica por ese contacto y por empujar a P.J. Washington después de que Washington lo confrontó. Washington también fue llamado para un técnico durante la secuencia, y ya tenía uno de una pelea anterior con Terance Mann.

Westbrook, quien en la primera mitad recibió una falta flagrante por contacto excesivo al cometer una falta sobre Josh Green en una escapada, y Washington fueron expulsados.

Westbrook, quien falló los siete tiros y anotó un punto, provocó la ira de la multitud en otra ocasión cuando lanzó sobre Doncic después de que Zubac fue sancionado con una falta cuando Doncic se acercó para un tiro. Los árbitros revisaron la jugada, pero dictaminaron que el contacto de Westbrook fue incidental.

"Tenemos que canalizar nuestra agresividad de otras maneras", dijo el entrenador de los Clippers, Tyronn Lue. "Se está poniendo feo. Me gusta el aspecto físico. Me gustan las posesiones duras. Me gusta todo eso. Pero tenemos que asegurarnos de que no nos metan faltas técnicas, de que no nos echen del partido, porque todo el mundo es importante".

Doncic, quien abandonó brevemente la cancha después de salir cojeando mientras se agarraba la rodilla derecha en el primer cuarto, acertó solo 7 de 25 tiros de campo y 3 de 14 desde el rango de 3 puntos.

Pero Dallas limitó a George y Westbrook a un combinado de 1 de 10 desde lo profundo, mientras que Leonard ni siquiera tuvo un triple intento entre solo siete tiros en 25 minutos.

"Está tratando de encontrar el camino de regreso", dijo Lue. "Simplemente lo estamos manejando. Simplemente ser inteligente, asegurarnos de que lo hacemos bien por Kawhi y ver cómo se siente y simplemente medirlo a partir de ahí".

Harden anotó 12 de sus 14 puntos en la primera mitad con cuatro triples en un lapso de tres minutos a partir del último segundo del primer cuarto. No volvió a anotar hasta el último minuto del tercer periodo, cuando los Clippers terminaron con 19 pérdidas de balón y también perdieron la compostura.

"Todos estamos compitiendo por cada centímetro para encontrar la manera de ganar", dijo el entrenador de Dallas, Jason Kidd. "Esta serie va a ser más mental a medida que avanza solo por el aspecto físico. Creo que los muchachos hicieron un gran trabajo protegiéndose unos a otros".