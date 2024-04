Warriors buscan reagruparse después de perderse los playoffs con Curry, Green y Thompson

El gerente general Mike Dunleavy Jr. y el resto del personal directivo de Golden State tenían la sensación de que esta temporada no alcanzaría el objetivo final de una franquicia que ha ganado cuatro campeonatos de la NBA en la última década.

Así fue la temporada para Stephen Curry y compañía: perdieron grandes ventajas, cometieron errores costosos y repetidamente fueron incapaces de realizar la gran parada defensiva cuando más importaba.

El entrenador Steve Kerr había esperado que los Warriors, décimo preclasificado, pudieran de alguna manera luchar durante el torneo de entrada de la NBA y llegar a una serie de playoffs. En cambio, perdieron 118-94 en Sacramento el martes por la noche y fueron eliminados.

“Creo que la emoción predominante en este momento es la decepción. Todavía estamos aclarándonos qué pasó”, dijo Dunleavy el jueves. “Pero en general, sabíamos que esta temporada, sin importar cuánto durara, terminaría en algún momento probablemente decepcionándonos y, por lo tanto, no sería una sorpresa sorprendente. Pero creo que en cuanto a lo que tenemos que hacer, es bastante sencillo. Es para mejorar. Creo que eso presenta un desafío realmente bueno para todos”.

Ser expulsados de la cancha por los Kings fue especialmente doloroso, dado lo cerca que jugaron los equipos esta temporada, pero también porque los Warriors obtuvieron una emocionante victoria de siete juegos contra sus vecinos del norte de California en la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste del año pasado.

"Ese fue el peor partido que jugamos en todo el año", dijo Dunleavy.

Ahora, se reagrupan y evalúan qué parte de la plantilla deben mantener intacta.

Trabajar para recuperar a Klay Thompson, al precio adecuado, será una prioridad de cara al verano.

Thompson, de 34 años, falló los 10 tiros en la derrota ante los Kings y se convertirá en agente libre en julio, cuando expire su contrato de cinco años valorado en casi 190 millones de dólares. Se perdió más de dos años y medio recuperándose de cirugías en la rodilla izquierda y el tendón de Aquiles derecho antes de regresar en enero de 2022 y ayudar a los Warriors a conseguir su título más reciente esa primavera.

“Ciertamente, ante todo, queremos que Klay regrese. Se lo expresé ayer”, dijo Dunleavy. “Creo que nuestros jugadores han expresado eso, nuestro entrenador, la directiva, los dueños, mira, todos quieren que Klay regrese. Sigue siendo un jugador realmente bueno y creo que tenemos suficientes jugadores buenos en nuestro sistema, tenemos suficientes activos para adquirir buenos jugadores y tenemos la capacidad de seguir mejorando”.

La pregunta para Dunleavy es si los Warriors pueden lograr otra carrera por el título mientras están liderados por el trío central de Thompson, Curry, de 36 años, y Draymond Green, que tiene 34.

"Hay mucho valor en que nuestros tres muchachos sean Warriors de por vida", dijo Kerr el jueves. "Hay mucho valor en terminar con dignidad".

Thompson ha dicho repetidamente que le “encantaría ser un Guerrero de por vida”, incluso si era demasiado pronto el miércoles para abordar su futuro, ya que dijo que necesitaba descomprimirse desde el principio.

Dunleavy dijo que tiene “esperanzas y optimismo” acerca de que las partes logren hacer algo.

“Creo que es un sentimiento mutuo. Quiero decir, el tipo lleva aquí mucho tiempo. Significa mucho para la organización”, dijo Dunleavy. “Realmente lo valoramos mucho. Así que no hay nada que me haga pensar que él quiera ir a otro lugar o que no lo queremos de regreso. Y por esa razón tengo esperanzas de que podamos lograrlo, pero, ya sabes, es un trato que ambas partes deben aceptar y trabajaremos en ello”.

Dunleavy también dijo sobre Green: "Espero que regrese", luego de una temporada en la que el ardiente delantero cumplió dos suspensiones.

Los campeones de la NBA de 2022 deben mejorar a la defensiva, dijo Dunleavy, ya que se perdieron los playoffs tras la eliminación de la temporada pasada a manos de LeBron James y Los Angeles Lakers en las semifinales de la Conferencia Oeste.

Perder partidos a principios de temporada duele al final, según Kerr.

“Nos pusimos en posición de perder en un juego eliminatorio y perdimos”, dijo Kerr, quien pasará a entrenar al olímpico Curry por primera vez y al equipo estadounidense en los Juegos de París. “Ganamos 46 juegos en una conferencia cargada. Suele ser suficiente. No es suficiente. ... Es mucho más difícil ahora que hace nueve años tener éxito en esta conferencia. Este verano habrá mucha autorreflexión”.

Esto marcó un final difícil para la primera temporada de Dunleavy desde que reemplazó a Bob Myers, pero también fue un año en el que los novatos Trayce Jackson-Davis y Brandin Podziemski hicieron contribuciones considerables y Jonathan Kuminga emergió como una estrella en ascenso confiable.

“Sabemos claramente qué era este equipo. No fue lo suficientemente bueno”, dijo Dunleavy. "No hay duda sobre eso, no hay qué pasaría si".

Cuando Dunleavy y Curry hablaron el miércoles, el gerente general expresó su decepción porque los veteranos (y los jugadores jóvenes) no están jugando hasta bien entrada la postemporada.

"Eso es lo que todo el mundo quiere ver, no sólo aquí en el Área de la Bahía sino, francamente, en todo el mundo, verlos competir al más alto nivel, por lo que no poder hacerlo es realmente decepcionante", dijo Dunleavy. “Lo siento por ellos. Pero es lo que es, es nuestra propia perdición. Tenemos que vivir con eso”.