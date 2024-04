La serie regular de la NBA finaliza este domingo. Espera caos y mucho

Tal vez sea la paridad. Tal vez sea un caos.

De cualquier manera, el último día de la temporada regular de la NBA debería ser salvaje.

Oklahoma City, Minnesota y Denver tienen la oportunidad de ser el número 1 de la Conferencia Oeste. Todos los sembrados del No. 2 al No. 8 están en juego en la Conferencia Este. La lista del domingo, con los 30 equipos jugando, verá cómo se deciden nueve cabezas de serie, se determinarán tres enfrentamientos de playoffs de primera ronda y también se establecerán tres enfrentamientos de play-in.

"Hay tantas posibilidades y cosas diferentes que pueden suceder que simplemente tienes que encerrarte en tu equipo o te volverás loco viendo otros juegos y deseando y esperando", dijo el escolta de Phoenix, Devin Booker. "Así que, de cualquier manera, vas a coincidir con alguien y tenemos que estar listos para hacerlo".

Una introducción para el último día:

LO QUE SABEMOS

Boston es el número 1 en el Este y tiene la ventaja de jugar en casa durante los playoffs de la NBA. Los Angeles Clippers son el N° 4 en el Oeste y abrirán los playoffs contra el N° 5 Dallas. Y el No. 9 Chicago recibe al No. 10 Atlanta en un juego de eliminación de play-in del Este el martes o miércoles.

Jugarán sus últimos partidos de la temporada el domingo: Brooklyn, Toronto, Charlotte, Washington, Detroit, Houston, Utah, Memphis, San Antonio y Portland.

Todo lo demás sigue en el aire.

OESTE 1 A 3

Contendientes: Oklahoma City, Minnesota, Denver.

Calendario: Phoenix en Minnesota, Denver en Memphis, Dallas en Oklahoma City.

Perspectiva: Esta es la primera vez que tres equipos tienen el mismo récord (56-25) y todos tienen la oportunidad de ser el sembrado No. 1 en una conferencia antes del último día.

El único escenario en el que Denver obtiene el sembrado No. 1 es una victoria y una derrota tanto de los Timberwolves como del Thunder.

Minnesota obtiene el sembrado No. 1 con una victoria y una derrota de los Nuggets o el Thunder.

Oklahoma City obtiene el sembrado No. 1 si los tres equipos ganan, si los tres equipos pierden o con una victoria y una derrota de los Timberwolves.

"Los grandes saltos exponenciales provienen de pequeños pasos incrementales", dijo el entrenador de Oklahoma City, Mark Daigneault, después de que el Thunder ganara el viernes. OKC mejoró su total de victorias en 16 el año pasado y lo ha vuelto a hacer esta temporada.

ESTE 2 A 4

Contendientes: Milwaukee, Nueva York, Cleveland.

Calendario: Milwaukee en Orlando, Chicago en Nueva York, Charlotte en Cleveland.

Perspectiva: Para los Bucks, es simple. Si gana en Orlando, Milwaukee es el sembrado No. 2. Los Bucks también terminarían segundos con una derrota, siempre y cuando los Bulls y los Hornets también ganen.

Nueva York puede llegar al No. 2 con una victoria y una derrota de Milwaukee. El único camino de Cleveland al segundo lugar es una victoria y derrotas de Milwaukee y Nueva York.

Citable: "Una pesadilla de scouting. Sabemos que estaremos entre 2 y 4. Eso es una certeza. Aparte de eso, no sabemos nada. ... La buena noticia es que, pase lo que pase, estaremos en casa para el Juego 1", dijo el entrenador de Milwaukee, Doc Rivers.

ESTE 5 A 8

Contendientes: Orlando, Indiana, Filadelfia, Miami.

Calendario: Milwaukee en Orlando, Atlanta en Indiana, Brooklyn en Filadelfia, Toronto en Miami.

Perspectiva: Realmente loco. Los cuatro equipos tienen la oportunidad de terminar quinto, sexto, séptimo y octavo. Obviamente, dos se perderán por completo el torneo de play-in e irán directamente a los playoffs.

Orlando está destinado a los playoffs con una victoria. El Magic sería el número 5 con una victoria y una victoria de los Pacers, o con una victoria y victorias tanto de los Hawks como de los Nets, o si los cuatro equipos contendientes pierden.

Indiana también está en camino a los playoffs con una victoria. Los Pacers llegan al No. 5 con una victoria y una derrota del Magic.

El único camino de Filadelfia hacia el No. 5 es ganar y que Indiana pierda.

Y el actual campeón del Este, Miami (que llegó a las Finales de la NBA desde el play-in el año pasado) tiene un camino hacia el No. 5: ganar y ver perder a los otros tres equipos. El Heat podría llegar al sexto lugar con una victoria, una derrota del Magic y los 76ers y los Pacers combinándose para ponerse 1-1 el domingo.

"Todavía controlamos nuestro propio destino", dijo el entrenador de Orlando, Jamahl Mosley, después de que el Magic perdiera ante Filadelfia el viernes por la noche.

OESTE 6 Y 7

Contendientes: Nueva Orleans, Phoenix.

Calendario: Los Angeles Lakers en Nueva Orleans, Phoenix en Minnesota.

Perspectiva: Phoenix debe ganar y los Pelicans deben perder para que los Suns lleguen al No. 6. Cualquier otra cosa, Phoenix es el No. 7 y está destinado al play-in, New Orleans es el No. 6 y está destinado a los playoffs.